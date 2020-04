Aflysning af Borup Kulturnat 2020

Udmeldingen fra statsministeren mandag den 6. april, er ikke til at tage fejl af, og alle festivaler og andre arrangementer med mange mennesker samlet er aflyst for i år. Selv Folkemødet på Bornholm, Roskilde Festival og Smuk fest i Skanderborg. Og alle de andre.

I styregruppen for kulturnatten har vi derfor med tungt hjerte, besluttet at aflyse Borup Kulturnat i år.

Selv om vi kunne overveje at tænke på september er der ingen sikkerhed for, at forbuddet ikke bliver forlænget igen, afhængigt af sundhedstilstanden og det er umuligt at planlægge et sådant arrangement med kort varsel. Det vil også være blevet for mørkt og sandsynligvis for koldt.

Vi har derfor valgt at aflyse nu, så arrangørerne kan afvikle forpligtelser og aftaler i rimelig tid.

Vi vender stærkt tilbage i 2021, fredag, den 27. august.

Borup Borgerforening