Har man brug for advokatbistand til f.eks. en hushandel eller et testamente, kan man fra den 1. november få hjælp hos advokat Mette Krog, som starter sin egen advokatpraksis i Borup med kontor på Hovedgaden.

Send til din ven. X Artiklen: Advokat åbner nyt kontor på Hovedgaden i Borup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Advokat åbner nyt kontor på Hovedgaden i Borup

Mette Krog, der i flere år har arbejdet som advokat i forskellige virksomheder i København, åbner nu sit eget advokatkontor i Borup. Med bopæl i Ørninge har hun et indgående kendskab til lokalområdet

Heden - 07. oktober 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Advokatkontorer finder man oftest i de større byer. Men sådan behøver det ikke være, mener advokat Mette Krog, der den 1. november slår dørene op for sin egen advokatvirksomhed i Borup.

Med kontor på Hovedgaden håber hun at blive en del af folks bevidsthed, så hun naturligt dukker op i tankerne, hvis man f.eks. er ved at købe hus, ønsker at oprette testamente eller har brug for hjælp med en tvist med kommunen.

Siden 2007 har Mette Krog arbejdet i forskellige advokatvirksomheder, de første tre år som fuldmægtig, og siden som færdigudlært advokat.

Igennem alle årene har hendes arbejdspladser ligget i København og budt på spændende udfordringer med alt lige fra rådgivning af private til rådgivning af store kapitalfonde og pensionskasser og en hel masse derimellem.

Når hun nu har taget springet ud i både at starte som selvstændig og slå sig ned tæt på sin bopæl i Ørninge, skyldes det en stor lyst til at komme tættere på det lokale.

"Jeg synes, Borup er et fantastisk sted. De seneste år har jeg arbejdet med de store kapitalfonde og pensionskasser og er kommet langt væk fra kontakten med de private klienter. Det savner jeg, og det vil jeg gerne tilbage til," siger Mette Krog og hiver en episode frem, der har gjort stort indtryk på hende.

"For et par år siden blev en lille dreng væk fra parkeringspladsen ved Netto, og næsten halvdelen af byen hjalp med at finde ham. Det viste mig, hvor fantastisk et sted, Borup er."

Derfor ønsker Mette Krog også at være med til at gøre noget for byen, f.eks. med et tilbud om gratis retshjælp et par timer om ugen.

"Jeg går lidt med en drøm om at kunne yde advokatbistand til nogen, der har brug for det, men måske ikke kan betale for det. Det kunne f.eks. være i forhold til flygtninge eller folk på krisecentre, eller nogen med brug for gældsrådgivning. Jeg savner at mærke, at jeg gør en direkte forskel for folk," siger hun.

Tidligere har det ikke været muligt for Mette Krog at sætte ekstra timer af til f.eks. retshjælp. Men nu, hvor hun selv kan prioritere sin tid, kan hun lettere sætte et par timer af en formiddag om ugen.

I det hele taget glæder hun sig utrolig meget til at kunne tilrettelægge sin tid selv og blive herre i eget hus.

"Bare det at tænke på den fleksibilitet, det vil give, fylder mig med en form for lykkefølelse. Nu kan jeg prioritere min tid selv. Jeg er helt klar over, at det i starten kræver, at jeg er til rådighed 24/7, men jeg kan også bedre f.eks. ringe til en klient kl. 20 og gennemgå en sag, når jeg så måske har haft tid midt på dagen til at lave noget andet. Jeg forventer ikke at trappe meget ned i det antal timer, jeg arbejder, men jeg undgår to timers transport om dagen, og så tror jeg også, at det vil give rigtig meget, at jeg kan tilrettelægge min tid selv."

Med i tankerne om at tage springet til noget nyt ligger også det store spørgsmål om, hvorvidt det kan lykkes at få en forretning op at køre.

"Jeg har altid været lønmodtager, og det er noget helt andet at springe ud som selvstændig. Jeg føler det, som om jeg kaster mig ud på dybt vand. Den største bekymring er selvfølgelig økonomien, og om jeg kan få nok kunder. Men nu prøver jeg, og går det, så går det. Går det ikke, må jeg finde på noget andet."

I sit nye virke som advokat i Borup håber Mette Krog at kunne kombinere sine erfaringer fra tidligere, så hun både får kunder, der skal have juridisk hjælp ved f.eks. huskøb, og kunder, der har brug for rådgivning i forbindelse med ejendomsinvestering og udvikling af ejendomme.

Hun regner dog med, at langt størstedelen af hendes kunder - i hvert fald til at begynde med - vil være private, bl.a. fordi det tager lang tid at få et samarbejde med professionelle kunder op stå. Men uanset hvilke typer kunder, hun får, ser hun en stor fordel i at være tæt på det miljø, kunderne befinder sig i. På den måde vil hun i mange tilfælde allerede have kendskab til de sager, der lander på hendes bord.

Med hensyn til fremtiden drømmer Mette Krog ikke om, at hendes virksomhed skal udvikle sig til et kæmpe advokatkontor. Hun afviser ikke, at hun på et tidspunkt kan få brug for sekretærhjælp, men til en start er hun bare sig selv. Og det er hun godt tilfreds med.

"Det er en kæmpe frihed ikke at skulle have ansvar for andre. I mine tidligere jobs har jeg haft en del ledelsesansvar, og så er der bare mange ting, man skal sørge for i forhold til medarbejderne. Derfor er jeg glad for, at det bare er mig."

Mette Krog

Uddannet jurist i 2004.

Fuldmægtig 2007-2010.

Advokat siden 2010 med speciale i ejendomsret.

Har bl.a. været ansat i DEAS Ejendomsadministration og Gefion Group.

Har boet i Ørninge siden 2012. Har tidligere boet i København og Dragør, men kommer oprindeligt fra Jylland.