Aakanden vender tilbage til Borup

Efter at have haft butik i Køge i halvandet års tid er Mette Gottliebsen nu vendt tilbage til Borup med sin butik Aakanden.

Hvorfor er du vendt tilbage?

"Jeg manglede plads, og så skete der for lidt i Køge i forhold til, hvad jeg havde troet. Der var for mange stille timer. Dem kan jeg bedre bruge herude, bl.a. ved at være på de sociale medier og få sendt varer af sted."

Hvilken slags butik er Aakanden?

"Det er jernmøbler og fransk interiør, hygge. Vintage og antik. Anderledes ting, der bruges i den personlige indretning."

Hvem henvender butikken sig særligt til?

"Dem, der gerne vil have ting, som alle andre ikke har, og som elsker vintage, og at ting har sjæl. Vi har tilbehør til julens dekorationer, men i stedet for nye fade anvender vi fx. gamle franske bageforme."

Kommer der ændringer?

"Vi er i tidens trend med mere og mere genbrug og mindre nyproduceret, så det harmonerer godt med vores passion for gamle smukke ting med historie. Vores jernmøbler er nyproducerede, men de er lavet under ordentlige forhold i Europa, og så holder de i mange, mange år, så på den måde passer de ind i konceptet."

Hvad tænker du om at skulle tilbage til Borup?

"Jeg er glad for at kunne bruge min tid bedre, der var en del stille timer i Køge, som ikke kunne udnyttes optimalt, og så savnede jeg den gode plads her, og jeg har jo rigtig mange ting, som passer godt her i stalden. Jeg har fået en del nye kunder, som har fundet mig i Køge, og som ikke er kede af at komme en tur på landet. Men jeg var rigtig glad for min tid i Køge, det var dejligt at prøve, og det er jo sådan, jeg er. Ting skal prøves, det er godt med nye udfordringer og at afprøve ideer og drømme."

Hvad håber du, flytningen vil bringe med sig?

"Det har allerede givet nye kunder, men det at have bedre plads er det vigtigste, og så kan jeg også få tid til at tage mig af min Bed&Breakfast, som har været lidt 'forsømt' i en periode."