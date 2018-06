Ældresagen Ramsø

Torsdag den 24. maj var 80 frivillige fra Ældresagen Ramsø lokalafdeling samlet til den halvårlige sammenkomst for frivillige i Syv Sognegård i Viby.

Ramsø lokalafdeling er blandt landets mindste lokalafdelinger men ligger i toppen med flest frivillige medlemmerne i Ældresagen. Der er i alt 123 frivillige tilknyttet. Det siger noget om Viby som lokalsamfund.

I samme anledning blev der endnu engang uddelt 10 års frivillighedsnåle – denne gang til

Lenda Petersen

Hans-Jørgen Nielsen

Ove Laursen

Lene Hansen (ikke til stede)

som tak for indsatsen i forbindelse med et godt liv som ældre.

I samme anledning kom af formanden for sundheds- og omsorgsudvalget i Roskilde Kommune, Morten Gjerskov, som fortalte om Kommunens tiltag og holdning omkring ensomhed og ældreomsorg.

Bestyrelsen i Ældresagen Ramsø ser frem til et positiv samarbejde med Kommunen om at forbedre rammerne på dette område.

Lisa Olsson

Red. Ældresagen