Ægte rock'n'roll i Borup Kino

Søndag d. 20 oktober kl. 14.00 skruer Borup Kino op for noget af det mest autentiske strømførende amerikaner-musik, der er til at drive op her i landet. Det drejer sig om ”The Trio from Hell” med med en af landets bedste guitarister, New York-fødte Billy Cross, i spidsen. Med sig har han Flemming Ostermann på bas og Mik Schack på vaskebræt.

Billy Cross, der fra midt-60erne var studiemusiker i USA har været bosat i Danmark siden 1980, hvor han har virket som producer og guitarist i bl. a. Delta Cross Band. Og så har der selvfølgelig været afstikkere undervejs til Bob Dylan og andre…

The Trio from Hell blev dannet i 1997, oprindeligt som et fritidsprojekt. Bassist Flemming Ostermann havde spillet siden 60erne (bl. a Dandy Swingers m. Anisette) og Mik Schack var startet på vaskebræt med Monrad & Rislund og havde siden bl. a. spillet i årtier med Peruna Jazzmen.

Trioen spiller alt den bedste musik fra Billy’s karriere som soloartist og med Delta Cross Band samt fra Amerikas musikalske barndom: autentisk Rock, Blues, Rhythm and Blues & Country – hele kataloget af “great music” der blev elektrificeret i 50’erne og 60’erne. Blot med den lille forskel, at The Trio From Hell har lagt turboen på, når de spiller, så det lyder som noget i retning af Led Zeppelin og Eddie Cochran; ingen andre lyder sådan. Billys yankee-vokal og sublime guitarspil oser af autencitet, og når Mik kratter løs, det bedste han har lært, vil ingen savne et stort trommesæt. En Power Trio med vaskebræt –rigtig stærk Rock and Roll!

(20. oktober kl. 14.00. Billetter á 195,00 kr. på Borup Kinos hjemmeside og i døren).