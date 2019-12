Årets første gåtur for hjertet

Tag familie og venner under armen og gå med på Hjerteforeningen i Køges traditionelle Nytårs gåtur.

Efter nytårsraketter, julemad og hygge med familie og venner opstår for mange et ønske om at skyde januar i gang med en sundere og mere aktiv livsstil.

Det hjælper Hjerteforeningen i Køge dig med, når vi som sædvanlig inviterer til årets første gåtur, hvor du kan tage vigtige skridt mod et mere hjertesundt 2020. Over hele landet inviterer Hjerteforeningens frivillige til den traditionelle nytårsgåtur den 1. januar 2020.

Motion styrker hjertet, og selv en rask gåtur er med til at sænke blodtrykket.

• Motion nedsætter risikoen for at blive ramt af hjertesygdom, og så er det hyggeligt at gå sammen. Min opfordring er derfor at tage familie og venner under armen og sammen med Hjerteforeningen i Køge tage årets første skridt mod et mere hjertesundt liv, siger formand for Hjerteforeningen i Køge Tonni Solskov.

• Nytårsmarchen i Køge starter den 1. januar 2020 kl. 14,00 fra Køge Vandrehjem, Vamdrupvej 1, 4600 Køge.

• Her går turen til den skønne natur på Køge Ås. Der er to ruter, en på 5 km og en på 7 km. Tempoet er ikke hurtigere end alle kan følge med, sådan lyder det fra formanden Tonni Solskov.

• Efter gåturen trækkes der lod om forskellige præmier. Hovedgevinsten er en købmandskurv.

Det er gratis at gå med, du kan bare møde op – der er ingen tilmelding.

Gå dig til en hjertestarter

Har du lyst til at gå mere, kan du vælge at gå for at få en hjertestarter til dit lokalområde ved Hjerteforeningens landsuddeling den 3. maj 2020. Læs mere på www.landsuddeling.dk

Hør mere om nytårsgåturen hos formanden for Hjerteforeningen i Køge Tonni Solskov telefon 56 66 1027.