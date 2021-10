Et gemt vandløb ved Bjæverskov skal graves frit. Det bliver på det bredeste sted seks meter bredt. Foto: Køge Kommune

Åbent vandløb i Bjæverskov skal glæde mennesker og dyr Hidtil har vandet løbet i et rør under marken, men nu åbnes vandløbet til gavn for både mennesker og dyr i det bynære område i Bjæverskov

Heden - 25. oktober 2021 kl. 14:44 Kontakt redaktionen

Hvis man er et tørstigt rådyr eller et menneske med hang til natur - og hvis man samtidig befinder sig nær Kildebjergs Agre og Tofter i Bjæverskov - kan man godt begynde at glæde sig.

Om ganske kort tid kan man nemlig se og høre et helt nyt vandløb, som hidtil har været gemt væk i rør nede under marken. Som led i ambitionen om at skabe en mere mangfoldig natur i Køge Kommune er et vandløb på over en kilometer blevet gravet ud langs marken:

"Der er fri adgang til det åbne vandløb, som forhåbentlig bliver en gevinst for både mennesker og dyr. De små vandløbsinsekter og fiskearter får et fint sted at leve og yngle, rådyr og harer får en ny kilde til at slukke tørsten - og beboerne i nærheden får endnu et naturskønt område meget tæt på, hvor de bor," siger formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov.

Vandløbet både snor og bugter sig på dele af strækningen, hvor det er smalt, mens det også har et mere lige forløb med en bredde på over seks meter.

Samtidig bliver området langs vandløbet omdannet til vildeng, hvor der bliver sået en række blomsterarter, der hører hjemme i Danmark. Sådan får også insekterne de bedste betingelser for at yngle. Med vildengen bliver der føde til dyrene i området hele året rundt. Jagttårnet på arealet er blevet fjernet, så dyrene kan få fred.

Med "dette dejlige projekt viser vi også, at vi er værdige deltagere i den landsdækkende konkurrence Danmarks Vildeste Kommune, og at vi har en helt rigtig plads som partner i det store projekt Vild med Vilje," siger Niels Rolskov.

Vandløbet forventes at være gravet færdigt midt i oktober , hvor man så lukker røret under marken af, så vandet løber til det nye vandløb.