Åbent hus: Golfens Dag på Skjoldenæsholm

Skjoldenæsholm Golfklub holder søndag den 22. april et spændende åbent hus arrangement, hvor alle interesserede bliver budt velkommen til kvit og frit at stifte bekendtskab med golfsporten. Golf er kendetegnet ved at give en masse frisk luft og motion samtidig med at man på tværs af alder, køn og færdigheder kan konkurrere mod hinanden og bruge hyggelige timer i hinandens selskab.

Klubbens medlemmer vil gerne dele glæden ved golfen med flere og har lagt sig i selen for at sammensætte et godt program, for de, som lægger vejen forbi Skjoldenæsholm til "Golfens Dag" den 22. april. Ud over muligheden for selv at prøve kræfter med at ramme den lille hvide bold rundt ved forskellige "stationer" på anlægget, er der også "bane-vandring" – en rundvisning på de naturskønne baner, som ligger idyllisk tæt på det smukke Skjoldenæsholm Gods. Der bliver også budt indenfor i maskinhuset, hvor der er lejlighed til at se de mange maskiner, som greenkeeperne hver dag bruger til at passe det 148 hektar store golfanlæg. Til at fordøje og skylle oplevelserne ned med, er der mulighed for at købe dejlig mad og drikke i klubbens restaurant.

Golfens dag kan ses som en optakt til det store begynder program, som Skjoldenæsholm Golf Klub igen i år ruller ud her hen over foråret. Her vil der være chance for helt gratis at deltage i et golf-forløb, som vil ruste deltagerne til for alvor at blive aktive indenfor golfsporten. I 2016 startede Skjoldenæsholm Golf Klub op med de gratis introforløb, hvor trænere og medlemmer har guidet de nye golfere sikkert igennem et lærerigt forløb. Siden introduktionen af de målrettede begynder, har klubben oplevet en positiv udvikling.