89-årig jøde fortæller om sin flugt

Den 89-årige Rudolf Bier, far til filminstruktøren Susanne Bier, var i 1943 med i Danmarkshistoriens allerstørste enkelt-redningsaktion af danske jøder fra Køge/Strøby Ladeplads.

Rudolf Bier kommer til Køge og fortæller om sin og sin families tilværelse og flugt fra tysk terror til friheden i Sverige – med Køge som en ”station” på vejen.

Den 8. oktober 1943 kørte Rudolf Bier sammen med sin familie fra København til Køge Torv og derfra videre til Strøby Ladeplads, hvor de i ly af mørket - sammen med 400-500 andre danske jøder på flugt - blev sejlet til Karlshamn i Sverige i to store stenfiskerfartøjer.

Med på flugten var - blandt de mange andre - også drengen Simon Rosenbaum med sin familie. Simon Rosenbaum blev senere en kendt entertainer. Også den danske digter, forfatter, kommunist og antinazist Otto Gelsted var med på flugten. Nazisterne havde ”spottet” ham, og han havde fået besked på, at jorden ”brændte” under ham.

Rudolf Biers beretning er et element i foredraget ”Køge under besættelsen, hvor Bruno Juul, der er pensioneret kriminalinspektør og Køges sidste kriminalchef, i historiske glimt giver en beretning om livet i Køge under besættelsen. Bruno Juuls foredrag ledsages – via powerpoint – af billeder fra besættelsestiden.

Dato: tirsdag d. 5. maj 2020 Tidspunkt: kl. 19 - ca. 21.15

Sted: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge

Billetter: Gratis på www.billetto.dk (søg på ”75-året” og find aktiviteten).

Foredragsaftenen er et led i Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegns markering af 75-året for Danmarks Befrielse – en markering der foregår over seks dage i perioden 30/4-5/5 2020.