61 drenge samlet til fodbold og fællesskab

PRO Fodboldskole med Peter Foldgast i spidsen sørgede i sidste uge for masser af fodboldøvelser og godt kammeratskab på fodboldbanerne i Borup.

Heden - 07. juli 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen

"Er der nogen, der skal have hjælp til støvlerne? Og er der nogen, der skal tisse? Så er det lige ud i busken og få det klaret."

Frokostpausen er ved at være slut, og forude venter anden halvdel af dagens program på PRO Fodboldskole, som i sidste uge holdt til på fodboldbanerne i Borup.

Det er Peter Foldgast, tidligere professionel fodboldspiller i bl.a. Brøndby, der styrer slagets gang. Mens han hjælper et par fodboldstøvler på et par små fodboldfødder, er seks drenge rendt ud for at tisse i busken.

Bagefter er alle klar til at modtage instrukser for dagens videre program. På banen er rebstiger, ringe og små forhindringer sat ud. I hold på seks stiller de yngste af deltagerne sig op bag en række kegler og gør klar til at sætte af sted.

De hinker, hopper, løber og skyder på mål, det bedste de har lært, mens solen sørger for, at temperaturen er et godt stykke over de 20 grader. Men det lader ikke til at gå hverken små eller store fodboldspillere på.

To andre steder på banen er de ældre fodboldelever i gang. I alt er 61 drenge meldt til fodboldskolen, og 5 trænere sørger for programmet, og for at alle har det godt. Selvom drengene er kommet for at spille fodbold, vægter fællesskabet også højt, fortæller Peter Foldgast.

"Vi gør meget ud af, at følelsen af fællesskab kommer til at fylde meget. At de f.eks. også hjælper en fra modstanderholdet, hvis han kommer til skade. Og det synes jeg, de har fanget rigtig godt."

For ham selv er det da også især fællesskabsfølelsen, han savner, efter at have lagt fodbolden på hylden.

"Fællesskabet betyder rigtig meget. Det spiller en stor rolle at have nogen at fejre sejrene og dele nederlagene med," siger han.

En god oplevelse

Peter Foldgast begyndte selv at spille fodbold som 10-årig, og det har givet ham mange store oplevelser, bl.a. et pokalmesterskab og et mål for Brøndby i 2003, som blev kåret som årets mål i Superligaen. Han oplever dog ikke, at børnene har den helt store viden om, hvem han er.

"Det er mere forældrene, der kender en, når man er blevet så gammel," siger den 41-årige træner og griner.

For gammel til fodbold er han dog ikke blevet, for det bliver ved med at være sjovt. Og det er da også derfor, han har valgt at bruge to uger af sin sommer på at træne unge fodboldentusiaster.

"Jeg studerer nu, så jeg har otte ugers ferie, og så kan man godt bruge to af dem på det her. Det er hyggeligt at være med til at give ungerne en god oplevelse," siger han.

En af dem, der får glæde af Peter Foldgast og de andre træneres instruktion er 13-årige Charlie, som til daglig spiller i VG-fodbold. Han er på fodboldskolen sammen med tre andre fra sit hold, og selvom han kun har været i gang halvanden dag, er han begejstret.

"Det er hyggeligt at være her, og trænerne er gode. Det er rimelig seriøst, og vi laver mange gode øvelser," siger den unge spiller, der dog ikke drømmer om en karriere som professionel fodboldspiller.

"Jeg spiller, fordi jeg godt kan lidt det, og fordi det er hyggeligt at være sammen med vennerne," siger han.