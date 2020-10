33 nye boliger skyder snart op i Viby

Det er de store maskiner, der er kørt i stilling på hjørnet ved Damgårdsvej og Ørstedvej. Her er der nemlig ved at blive gjort klar til en hel masse nye boliger, der skal bygges af Boligselskabet Sjælland.

I den ene ende af byggepladsen er fundamentet allerede gjort klar. Det er det, der skal blive til fælleshuset, fortæller Jonas Whitehorn. Han er pressekonsulent i Boligselskabet Sjælland og er mødt op for at fortælle om byggeriet, som har fået navnet Skousbo.

Ud over fælleshuset bliver der i første omgang opført 33 almene boliger. Bebyggelsen bliver i tre etager, og boligerne kommer til at variere i størrelse og være i både et og to plan. Fra boligselskabets side er det hensigten, at der både skal være boliger, der passer til børnefamilier, til singler og til par uden børn, så beboergruppen bliver så bred som muligt.