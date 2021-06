Se billedserie "Vi kunne godt mærke, at folk skulle arbejde hjemme under corona, for vi har aldrig solgt så mange dyre kaffemaskiner og elkedler," fortæller Stig Larsen, indehaver af Kop & Kande i Borup. Foto: Marie Louise Rasmussen

20 år med smil og gode kunder

I denne måned kan Stig Larsen fejre 20-års jubilæum som indehaver af Kop & Kande på Hovedgaden i Borup. Arbejdet er blevet en livsstil, og motivationen er den gode relation til kunderne.

Heden - 23. juni 2021

"Det er forfærdeligt, men jeg kan faktisk ikke rigtig huske det."

Sådan lyder det - efterfulgt af et af de karakteristiske grin - fra Stig Larsen, indehaver af Kop & Kande i Borup, da han bliver spurgt om at tænke tilbage på den dag for 20 år siden, da han overtog butikken.

Efter lidt betænkningstid kan han dog genkalde sig, at han var utrolig nervøs og spændt på, om der ville komme kunder, og om det ville komme til at gå.

De bekymringer kunne han godt have sparet sig, for det kom til at gå ganske godt, og kunderne har været trofaste igennem alle årene, fortæller han.

I denne måned kan han fejre sit 20-års jubilæum, og det giver anledning til at se tilbage på årene, der er gået.

Og faktisk skal vi meget længere end 20 år tilbage, for at finde ud af, hvor det hele begyndte for jubilaren.

"Jeg har været i isenkrambranchen, siden jeg var 7-8 år," fortæller han fra det lille kontor bagerst i butikken, hvor varer er stablet op langs væggene for at få plads til det hele.

Stig Larsens faster og onkel havde isenkrambutik i Fuglebjerg på Sydvestsjælland, og fra han var 7-8 år og indtil konfirmationsalderen, tilbragte han mange af sine ferier med at være med i butikken. I de senere år fik han lov til at stå ved kassen og ekspedere. Og det gav ham smag for butikslivet.

"Mine kammerater i folkeskolen sagde altid, at jeg jo godt vidste, hvad jeg skulle være."

Efter endt skolegang fik han læreplads i et supermarked på Frederiksberg, og da han var færdig, og soldatertiden var overstået, vendte han tilbage til Borup. Til at begynde med som ansat i den isenkrambutik, som allerede lå på Hovedgaden i Borup. I 2001 overtog han så butikken og flyttede ind med sin familie i lejligheden ovenpå. De seneste ca. 14 år har butikken været en del af Kop & Kande-kæden.

Kunderne betyder mest

Når Stig Larsen skal pege på, hvorfor han har haft lyst til at have butik i Borup i 20 år, er der en ting, der træder særligt frem, og det er kunderne.

Den daglige snak over disken med kunderne og den store opbakning, han mærker fra byen - og faktisk også mange af de omkringliggende byer - er det, der giver ham motivationen til det daglige arbejde.

"Kunderne er fantastiske. Der er bare et eller andet med Borup. Folk bakker virkelig meget op. Selvom der både har været finanskrise og coronakrise, og det til tider har været hårdt, så har det været fantastisk at opleve den positive opbakning. F.eks. da folk under coronanedlukningen reserverede varer og kom og hentede dem i døren. De har virkelig været gode til at komme og støtte os hele vejen igennem."

En af de gange, hvor byens opbakning kom helt bag på isenkræmmeren, var, da han for nogle år siden fyldte 50 år og holdt reception i den gamle brandstation.

"Hele byen kom næsten forbi. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forventet," siger han og tilføjer, at reception i anledning af jubilæet i år desværre ikke har været en mulighed pga. corona.

En livsstil snarere end et job

"Vi har lige fået varer hjem, så der er lidt rigeligt her," lyder det ude fra butikken, da en kunde skal have hjælp til at finde en vasketøjskurv.

Der er da også varer stablet op alle tænkelige steder. Det kan mærkes, at butikken midlertidigt har overtaget noget af pakkeposten fra SPAR efter branden i april.

"Faktisk har vi været nødt til at have varer stående på trappen op til vores lejlighed, fordi der var så meget," fortæller Stig Larsen.

Og måske er det et meget godt billede på, at arbejdslivet sniger sig ind på privatlivet. Det kræver nemlig rigtig mange timer at drive en butik.

"Jeg arbejder ca. 80 timer om ugen," siger han og medgiver, at det nok nærmere er en livsstil end et job.

Alligevel er han altid i stand til at møde kunderne med et smil. Både fordi han holder af jobbet, og fordi det ligger til familien, mener han.

"Jeg tror, jeg har arvet mit gode humør fra mine forældre."

Når der indimellem er tid til andet end arbejde, bruger isenkræmmeren det gerne på at lufte løbeskoene rundt om Kimmerslev Sø eller i skoven. Og så kobler han helt af, når familien tager på ferie.

"Jeg lægger arbejdet helt fra mig, så snart vi går ud ad døren. Min telefon er også slukket. Personalet ved selvfølgelig, hvordan de kan få fat i mig, men det har de endnu ikke haft brug for. Så det er min mulighed for at lade op."

Og der er brug for masser af energi, for Stig Larsen har ikke tænkt sig at stoppe foreløbig.

"Jeg bliver i hvert fald ved nogle år endnu. Jeg tror nok, at de små byer skal overleve. Lokalbefolkningen er der og vil også gerne. Det kan jeg mærke her i Borup," siger han.