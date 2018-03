15.448 kr. til Folkekirkens Nødhjælp

Selv om dagen begyndte med regn, mødte 11 voksne og 22 konfirmander op i Syv Sognegård søndag den 13. marts for at samle ind i Syv, Dåstrup og Ørsted sogne. Vi fik bemandet 21 ruter, da konfirmanderne af sikkerhedsmæssige årsager gik to eller tre sammen.

Efterhånden som ruterne blev gennemført, kom indsamlerne retur og begyndte at tælle pengene i deres indsamlingsbøsser, samtidig med at de fik lidt varmt at drikke og noget at spise.

Flere af de besøgte havde i årets løb samlet småpenge, som blev givet som bidrag, andre havde hævet kontanter, som også endte i indsamlingsbøsserne.

Når der ikke blev åbnet for indsamleren, kom der en hilsen i postkassen med konto- og telefonnumre til indbetaling. Alle husstande, hvor indsamlerne har ringet på, har derfor fået mulighed for at yde et bidrag.

Det samlede resultat blev i alt 15.448 kr. Umiddelbart et fald i forhold til 2017, men de mange indbetalinger via MobilePay til "7 9 13" tæller ikke med i de enkelte sognes resultater.

Men de tæller med i landsresultatet, som blev på 11.000.000 kr.

Desværre kunne vi ikke dække alle ruter, så der er husstande i området, der ikke har fået besøg.

Alle er stadig velkomne til at indbetale bidrag på konto 4183 0007002300 eller benytte MobilePay nr. 7 9 13 eller nr. 50 90 40 40. Man kan også betale via nødhjælp.dk.

Tusind tak for alle bidrag og til alle indsamlere for jeres indsats og det fine resultat.

Også tusind tak til sponsorerne Meny og Konditorbageren i Viby for slik og brød til indsamlerne. Det blev der sat stor pris på.

Nye veje til håb

Årets indsamling har parolen ’Vi samler håb ind’. Og der er håb på flere planer.

I kapløbet med klimaforandringer, sult og nød skal der hele tiden tænkes i innovative og bæredygtige baner. Det er det, Folkekirkens Nødhjælp gør, når der undervises i at dyrke køkkenhaver på højkant for både at spare vand og firedoble høsten. Eller i at avle fårekyllinger til at spise.

De indsamlede penge går til verdens fattigste ud fra princippet hjælp til selvhjælp. Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 24 lande – med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.

Når konflikter driver millioner af mennesker på flugt, og når tørke og oversvømmelser fører til død, ødelæggelse og sult, rammes de svageste. Styrker vi dem, behøver færre at sulte og flygte, og verden bliver mere stabil.

Folkekirkens Nødhjælp holder skarp kontrol med korruption for at sikre at pengene ender på rette sted og har administrationsudgifter på under 10 procent (8,4 i 2015).

På vegne af Folkekirkens

Nødhjælp

Poul Søe Nissen

og Susanne Jørgensen

indsamlingsledere