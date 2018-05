15 år med genbrug i Viby Sjælland

Tirsdag den 22. maj 2018 kunne Viby Genbrug fejre 15 års fødselsdag, og butikken havde gode tilbud til kunderne i hele uge 21. På selve dagen blev der serveret snacks/slik og lidt at drikke til kunderne. Rigtig mange kunder benyttede det dejlige vejr til at lægge vejen forbi Viby Genbrug og ønske tillykke med fødselsdagen. Vi vil gerne takke de mange kunder vi kan glæde os over kommer i butikken – og også de mange leverandører, der trofast sender tøj, sko og meget andet til butikken, for uden disse to aktører var der jo slet ingen butik. Vi håber I vil fortsætte med at levere og købe genbrugsvarer i butikken i Søndergade mange år endnu. Og nu kan I også følge os på face-book.

Samme dags aften havde Viby Genbrugs Legatudvalg uddeling af legatportioner til lokale foreninger og projekter samt en enkelt udenbys modtager, nemlig organisationen Make A Wish, som hjælper alvorligt syge børn med at få opfyldt et særligt ønske. Uddelingen foregik i butikslokalet, og der blev ved denne lejlighed serveret øl/vand og vin samt lidt snacks til de fremmødte. Det er en fornøjelse at kunne give lidt tilbage til det omgivende lokale samfund, som jo er grundlaget for butikkens eksistens, så Legatudvalget håber på et rigtig godt 2018 for Viby Genbrug.