14-årig vaniljepusher var Vibymarkedets topsælger

Lørdag morgen kl. 8 cyklede Luna Mygdal Mandel gennem Viby med et par kasser vaniljestænger på bagagebæreren. De velduftende varer var fra det lokale firma, Vaniljen – ofte omtalt som ”Vaniljepusheren” på Facebook af ejer, Michael Boe Frost. Da markedet åbnede klokken 10, havde Luna allerede de første kunder i køen.

”Det var en rigtig travl arbejdsdag for mig. På et tidspunkt stod folk i en kø, der var så lang, at boderne overfor mig måtte rykke deres borde for at de andre handlende kunne komme forbi,” fortæller Luna stolt.

På de fire timer, som Villa Virkelysts markedsdag varende, lykkedes det ungarbejderen Luna at sælge mere end to kasser med vaniljestænger. Ejeren af Vanilje-pusheren, Michael Boe Frost var forhindret i at deltage på markedsdagen, og hyrede i stedet unge Luna – og det er næppe den sidste gang, han ansætter den unge pige til jobbet.

Markedet var en succes

Vibys iværksætterhus, Villa Virkelyst havde sendt markedsdagen til vejrs som en prøveballon, og finder, at dagen var en succes. Nogle virksomheder – som Vaniljepusheren – fik solgt rigtigt meget, mens andre først og fremmest fik lejlighed til at vise deres virksomheder frem.

I boderne udenfor, hvor Ramsø Forsamlingshus og Pandelagevognen sørgede for både vådt og tørt til de både tørstige og sultne markedsgængere kunne der også melde om kødannelser. Det samme gjaldt Janne Stigstrup Grønninger fra Stistruphus, Tryk på T-shirt ved Anne Klein m.fl.

Også boderne inde i Villa Virkelyst havde en travl dag. Slankekonsulent, Vivan Bille Rasmus fra Krop & Harmoni mødte Flere, der viste interesse for hendes virksomhed. De fik alle materialer med hjem, så de kunne læse mere om de vægttabsforløb hun tilbyder."

Andre boder var godt tilfredse med dagens udbytte, selvom de ikke den store handel på markedet.

”Der var stor interesse for mine 3D-print. Det der især trak folk til var de personlige skanninger, hvor man kan få en buste af sig selv, sit barn , sit barnebarn osv. Alle mine flyers med netop det tilbud blev revet væk og mange gav udtryk for at de ville kontakte mig,” fortæller Carsten Egestal fra Egestal Illustration.

Pionerånd på pladsen

På trods af, at nogle af virksomhederne havde et lidt beskedent salg, var der alligevel en god pionerånd blandt stadeholderne. Mange fandt at markedsdagen var en rigtig god måde for mig at vise Viby, hvad deres virksomheder tilbyder, da de endnu er for små til at have en butik i byen.

Et par af stadeholderne talte under oprydningen om, at de jo nok hellere måtte lure lidt på den unge ”vaniljepusher” og se om, de kan finde et par nye salgstrick til det næste marked.

Villa Virkelyst er støttet af Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering.