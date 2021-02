Et bål i sneen kan være en både hyggelig og varmende oplevelse. Foto: Pixabay.

10 tips til ude-oplevelser i vinterferien

Heden - 17. februar 2021 kl. 08:30

Vinterferien står for døren, men hvad skal du lave, når alt er coronalukket?

Her får du 10 tips til vinteraktiviteter ude i Nationalpark Skjoldungernes Land - for både børn og voksne.

1. Tænd bål

Endelig kom sneen og kulden. Det betyder, at vinterferien står i kælken, skiene, snemændene og igloernes tegn - og måske endda skøjternes, hvis isen bliver tyk nok og dermed erklæret sikker.

Dog kan det være en rigtig kold fornøjelse, og derfor er et bål et dejligt supplement til en dag i sneen.

Du finder bålpladser mange steder i nationalparken. Med appen Nationalpark Skjoldungelandet kan du finde bålpladser og andre faciliteter i området. Du kan også finde et kort med bålpladser og faciliteter på nationalparkens hjemmeside.

2. Lyt til nattens lyde

Med et bål kan du blive ude helt indtil mørket falder på, og nattens dyreliv vågner. Tag f.eks. ud til en shelterplads i nationalparken, få gang i ilden, og vent til mørket falder på. Lyt efter de nataktive dyr.

Hvis du er heldig, kan du f.eks. høre natuglen tude. I januar og februar er det parringstid for rævene. Du kan derfor også være heldig at høre bjæf og skingre skrig - det er hanræven, som viser sig frem.

3. Se troldænder male månen sort

Om vinteren er troldanden en af de mest almindelige fugle i Roskilde Fjord. Om dagen samler de små sorte ænder sig i store, tætte flokke, der hviler på søerne i området.

Den vigtigste rasteplads er Store Kattinge Sø, der ligger lige syd for fjorden. Her kan der ligge op til 20.000 troldænder i en flok. Hele dagen svømmer de omkring og laver ikke så meget. Men en time efter solnedgang letter hele flokken og trækker i samlet trop fra søen ud på fjorden for at søge føde.

Stil dig på vejen mellem fjorden og søen ved solnedgang og vent - så kan du opleve suset fra titusindvis af vinger, som maler månen sort.

4. Snit i pinde

Pinde kan du forvandle til mange ting - brænde, sværd, tryllestave. Men de er især gode at snitte i.

Tag ud i nationalparken, f.eks. i Boserup Skov eller Bidstrup Skovene, og saml lidt pinde.

Find snittekniven frem eller tag pindene med hjem i varmen. Måske kan du forvandle pinden til en skovtrold? Eller til en praktisk smørrekniv?

5. Kør dig varm på Istidsruten

Hvis du synes, at vinteren er lang og kold, så tænk på istiden. Omkring 100.000 år med en temperatur, der svingede et godt stykke under nutidens temperaturer.

Af flere omgange skød gletsjere ind over landet, og det område, hvor nationalparken ligger i dag, var i flere perioder begravet under et lag is, som kunne være flere hundrede meter tykt. Tænk på det - træk så i vinterfrakken og kør en tur ud på Istidsruten.

Istidsruten er en cykelrute, som går gennem nationalparken og videre rundt på Vestsjælland. Ruten går gennem landskaber, som blev skabt under istiden, og på skilte får du fortællingerne om gletsjere, is og smeltevand - og om de mennesker, der senere bosatte sig i området.

6. Gå et eventyr

Henover sommeren har nationalparken i samarbejde med Lejre Kommune og Roskilde Kommune fået udviklet en række eventyr, som kan opleves på egen hånd ude i naturen via appen "Natureventyr".

Eventyrene er målrettet de 3-8-årige og deres voksne, og de udspiller sig ude i naturen langs en kort rute. I appen kan du se, hvor ruterne begynder, og i takt med at du går ruten, vil kapitlerne låse sig op.

I appen "Tidslommen" er der netop udgivet et istids-eventyr, som du kan høre langs en rute i Bidstrup Skovene. Eventyret handler om mammutten Max og pigen Tundra, og er målrettet de 5-10-årige. Eventyret er en del af Istidsruten, som er støttet af Nordea-fonden. I appen kan du se ruten og høre første kapitel af eventyret.

7. Kig på fjordens vinterfugle

Lige nu ligger der masser af fugle på fjorden. I løbet af efteråret har de ædt sig fede, og her i kulden er det ren overlevelse. Gå derfor ikke så tæt på, at du skræmmer dem - de har brug for al deres energi til forårets ynglesæson, som venter lige om hjørnet.

Når Roskilde Fjord fryser til, samles fuglene ved våger i isen. Med en kikkert kan du holde øje og ofte se mange forskellige arter af ænder og andre fjordfugle samlet.

Ved vågerne kan du også være heldig at se havørnen, når den går på jagt. Det kan være ganske dramatisk - så tag varmt tøj på, kikkerten om halsen og find et godt sted med udsyn til en våge i isen.

8. Gæt dyrespor i sneen

Tag en tur i skoven - eller et andet sted udendørs - og se på dyrespor i sneen. Kan du se, hvem der har gået, løbet og hoppet i sneen?

Tag billeder af de spor, du finder. Hjemme i varmen kan du nærstudere sporene og finde mere viden om, hvem der har gået i sneen. Der findes mange gode oversigter, f.eks. her: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/vinter/dyrespor/

9. Tag på vintervandretur

Dufte, lyde og alting forandrer sig i naturen, når årstiden skifter - og især når sneen lægger sig som en dyne over landskabet. En vintervandretur kan derfor være en spændende variation til de ture, du måske går i den varmere del af året.

Tag en tur på Skjoldungestien. Ruten er i alt 40 kilometer lang, men du kan gå kortere etaper. Ruten går mellem Roskilde og Hvalsø, blandt andet igennem Gl. Lejre, Boserup Skov og Bidstrup Skovene.

Langs ruten finder du tre stationer, og derved kan turen planlægges fra en station til den næste, hvorfra toget kan tage dig tilbage. Find ruten på nationalparkens hjemmeside eller i appen "Nationalpark Skjoldungelandet".

Du kan også vove dig ud på ski langs Skjoldungestien eller f.eks, i Boserup Skov eller i Bidstrup Skovene

10. Lav is-kunst og is-lysestager

Tag en spand eller lignende og fyld vand i. Pynt med f.eks. frugtfarve, krymmel, pompom'er eller hvad du ellers har liggende. Tag en snor, bind enderne sammen og læg den ene halvdel ned i vandet. Sæt din spand uden for natten over.

Når vandet er frosset til is, kan du forsigtigt banke din iskunst ud af spanden. Hæng kunstværket op fx på terrassen eller i et træ i haven.

Du kan også hælde vand i en ballon og sætte den uden for. Når du næste dag fjerner ballonen, har du en hul iskugle. Sæt et fyrfadslys ind i iskuglen - og vupti! Nu har du din helt egen vinter-lysestage.