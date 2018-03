Årets Hedehusborger blev....

Det er Socialdemokraterne i Høje-Taastrup, der hvert år uddeler prisen og overrækkelsen sker i partilokalerne ved Hedehusene Station.

I år blev prisen overrakt af Peter H. Faarbæk, der er formand for Socialdemokraterne i Høje-Taastrup byråd.

Ditte Dall Hansen er ansat i Café og Restaurant Bollinis i Hedehusene og hun får prisen for sit utrættelige engagement i restauranten og for at påtage sig mange opgaver for Hedehusene Erhvervsforening.

Dermed er hun med til at skabe liv i byen.

- Stort tillykke Ditte. Det er en velfortjent hæder. Det har vi kunnet se i dag. Det har vi set på de mange indstillinger der er kommet, at der er mange der har haft den samme tanke. Her i dag får du ikke bare en pris og et diplom, blomster og så videre. Du får også en plads blandt mange af de andre betydningsfulde folk i Hedehusene, der har fået den hæder før dig, lød det fra Peter H. Faarbæk, da han overrakte prisen.

Indstillingerne påpeger, at Ditte Dall Hansen er arbejdsom, flittig, vennernes ven, visionær, en fantastisk mor og en attraktion i sig selv.

Özcu Bayrakar sagde i forbindelse med hendes 50 års fødselsdag, at hun er et kæmpe aktiv for restauranten. Selv fortæller Ditte Dall Hansen, at hun sammen med andre lokale fra facebook-siden "Liv i 2640" er med til at få de lokale forretninger til, at bidrage til pyntningen på hovedgaden, f.eks. i forbindelse med Halloween, påske og jul.

- Jeg synes, det er helt vildt stort at blive Årets Hedehusborger. Det er det nærmeste man kommer en Grammy. Jeg er så stolt, for det er dejligt, at der bliver lagt mærke til, at man yder en indsats, og at folk er glade for de bidrag, man kommer med. Det er en dejlig pris at få. Så kæmper vi videre for livet i Hedehusene, siger Ditte Dall Hansen.