Se billedserie Fuld koncertration og så spurter vi

Send til din ven. X Artiklen: William og Mathias løb fra alle de ,,gamle"... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

William og Mathias løb fra alle de ,,gamle"...

Haslev-Faxe Posten - 22. juli 2020 kl. 08:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

håndboldfitness: Under Covid19 har man i Haslev Håndboldfitness flyttet træningen udendørs 1 time om ugen med intervalløb og indlagte styrkeøvelser, hver onsdag kl. 16.45 til 17.45, til stor glæde for medlemmerne.

Denne træningsform er planlagt til at køre igennem sommeren til sæsonen igen starter onsdag den 12. august.

Da Faxe Kommune op til sommerferien opfordrede foreninger til at skabe aktivitet for ungdommen her i sommeren, meldte fitnessklubben sig klar til at modtage unge der gerne vil ud og motionere.

Til ugens træning i onsdags kom de første 2 unge gutter, William og Mathias på 11 år, og gerne ville være med.

- Min mor syntes vi havde siddet længe nok ved computeren, så hun syntes vi skulle ud og røre os, og så havde hun læst om at der var nogle der havde løbetræning oppe ved Vibeengskolen, sagde Mathias.

De 2 friske drenge var klar og gav den gas den time hvor træningen stod på, og hyggede sig sammen de andre medlemmer der er lidt ældre end dem selv.

Drengene er uden tvivl gået hjem med et indtryk af, at det godt kan lade sig gøre at dyrke motion på tværs af aldersgrænser, få en god oplevelse med hjem og få en god snak med nogle mennesker som man ellers ikke ville have mødt, hvis man ikke havde sat sig op på cyklen og var taget afsted.

William og Mathias fik stor ros med hjem for deres deltagelse og energi, med et håb om at se dem, og andre unge, igen på onsdag hvor der løbes igen - kl. 16.45 til 17.45 på p-pladsen ved Vibeengskolen i Haslev.