Viften 2 i Haslev - 36 nye almene boliger på vej

Haslev-Faxe Posten - 08. juli 2020 kl. 09:39 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: Det er ved at være tre år siden at Georg Garth-Grüner solgte jord til opførelse af Viften på Arne Jacobsens Vej i Haslev - og nu har han solgt endnu et stykke jord, så ,,Flexbo Sjælland, Boliger for Alle" - i samarbejde med Boligkontoret Danmark - kan opføre Viften 2.

Det blev markeret i onsdags, hvor første spadestik blev taget. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Eli Jacobi Nielsen (DF) holdt en lille tale, hvori han blandt andet sagde at det er dejligt med nye boliger, for kommunens ambition er at vi skal op på 40.000 indbyggere - og det kræver jo boliger.

Forskellige former for boliger er der behov for, både private og almene boliger, så han hilste det velkomment at Viften 2, som netop er almene lejeboliger, nu bliver opført. Og så fremhævede Eli Jacobi Nielsen den gode beliggenhed, cykelstier til by og skole, og snart en folkeskov lige ved siden af.

Viften 2 kommer til at bestå af 36 lejligheder. 10 4-rums lejligheder på 112 kvm. i to plan, 16 3-rums på 101 kvm. i et plan og 10 2-rums på 83 kvm. også i et plan. Dertil kommer en kontor- og driftbygning.

Der er tale om kvalitetshuse, der kan tåle at stå udendørs, også om natten, som Georg Garth-Grüner udtrykte det. Med andre ord er det ordentlige materialer der anvendes, og tilmed bæredygtige materialer, så vidt det er muligt.

Byggeriet har da også fået stemplet ,,Green Loan" i Danske Bank, hvilket betyder, at lånene bliver lidt billigere. Hvor meget billigere, kan man dog ikke sige noget om endnu, fortalte Lars Lehmann fra Boligkontoret Danmark.

Det er arkitektfirmaet Friis Andersen der, har tegnet både den eksisterende Viften og Viften 2, mens det er murer- og tømrerfirmaet JFP, der har hovedsæde i Herning der skal stå for opførelsen.

Og hvorfor hedder det så Viften? Ja, man kan jo tage ud og kigge på boligerne - men det har nok noget med at boligerne er formet som en vifte...

