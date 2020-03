Michael Nielsen og fru Ulla (nr. 3 og 4 fra venstre) har fået overrakt en flot pokal. På billedet set desuden (fra venstre) Preben Dybdahl Thomsen, som stod for detailmålingerne, Anne Margrethe Rasmussen, som reciterede et digt tilegnet Karisebageren og yderst til højre ses Helle Gleie, som overrakte pokalen til den overraskede Karise Bager (privatfoto)

Vemmetofte kårer landets bedste Sara Bernhardt-kage

Vemmetofte Kloster: 23 kageelskende beboere har velvilligt stillet deres smagsløg til rådighed for en videnskabelig vurdering på Vemmetofte Kloster. Vurdering af hvad, spørger du nok? Af Sara Bernhardt- kager, såmænd.

De ankommer nemlig med den forudsætning, at det er i dette område Danmarks dygtigste bagere har deres virksomhed. Diskussionen på Vemmetofte Kloster går derefter på, at det sandsynligvis er korrekt i København og Omegn, men ikke nødvendigvis gældende for Faxe og Omegn.