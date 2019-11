Se billedserie Christina Birkemose er klar til at gå efter borgmesterposten

Vejen fra opholdssted til... borgmesterkontor?

Haslev-Faxe Posten - 26. november 2019 kl. 08:40 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politik: I sidste uge blev Christina Elvan Birkemose valgt som Socialdemokratiets borgmesterkandidat til kommunalvalget om nøjagtig to år. Hun fik 109 ud af 169 stemmer, så man må sige at hun har stor opbakning fra partiets medlemmer.

Christina blev født i Kalundborg den 26. januar 1980, og da hun var fire år gammel blev hendes forældre skilt - og hun har langt fra haft den opvækst alle børn burde have, for hendes mor, som hun kom til at bo hos, var psykisk syg. Så syg at hun har været indlagt - og havde endog Christina med under en indlæggelse...

Hendses mor var fra Norge og i 1987 flyttede hun og Christina til en lille ø ud for Tromsø, men allerede et år efter gik turen tilbage til Kalundborg.

De første mange år var ikke nemme for Christina, og i 1995 flyttede hun ind på Minibo - et opholdssted i Kalundborg.

- Det var et rigtig godt sted for mig. Specielt pædagogen Anne. Hun var der altid for mig - også efter jeg flyttede fra Minibo, fortæller Christina, der tilføjer at hun havde kontakt med Anne lige indtil hun døde for kort tid siden.

- Hendes datter ringede til mig, og bad mig komme, da Anne kun havde kort tid tilbage. Vi tog afsked med hinanden over et godt glas vin - og her lærte hun mig, at man godt kan tage herfra på en god måde.

Men tilbage til ungdomstiden. Og folkeskolen. Nærmere bestemt til 9. klasse. Da Christina havde gode eksamenskarakterer, fik hun den idé at hun ville på gymnasiet, men folkeskolen sagde nej og ville sende hende i 10. klasse. ,,Gymnasiet kan sådan en som dig da ikke klare" lød beskeden.

Men så tog Christina til gymnasiet og fik en snak med rektor, og hans besked lød: ,,Du starter efter sommerferien".

En pædagog i Minibo sagde, at det kunne hun da ikke klare, men Anne sagde at selvfølgelig kan du det. Og så flyttede Christina i ungdomsbolig kun 17 år gammel.

En gang om ugen skulle hun møde op ,,på kommunen" for at få penge at leve for, så hun glædede sig til at blive 18 år, for så kunne hun få SU.

Den sidste gang hun kom for at hente penge på kommunen, sagde hun ,,Tak for hjælpen. I dag er sidste gang jeg kommer her for at få penge." ,,Lad os nu se" lød svaret fra medarbejderen. Men det blev sidste gang.

- Den sætning - lad os nu se - har virkelig betydet meget for mig, for jeg skulle vise dem, skulle jeg, siger Christina. Det viste sig så senere, at det var hendes egen børnecheck, hun havde fået i små portioner...

Efter en veloverstået studentereksamen blev det til to sabbatår hvor hun først arbejdede på en døgninstitution og herefter på en en SFO, hvor hun hurtigt kom til at tage sig af børn med ,,noget ekstra i bagagen".

Christina flyttede herefter til København og blev ansat i ældreplejen, mens hun overvejede om hun skulle være pædagog eller psykolog. Mange mente at det var her hendes fremtid skulle ligge.

- Men nej. Mit levebrød skal ikke være som pædagog eller psykolog, tænkte jeg. Og så søgte jeg ind på dansk på Københavns Universitet - og blev optaget.

- Jeg var temmelig nervøs da jeg skulle starte, for ville jeg passe ind ,,sådan et sted" eller ville jeg falde helt ved siden af, tænkte Christina.

Men det gik. Rigtig godt endda. Hun fik mange gode venner og hun elskede studiet og studiemiljøet - og fortsatte under hele studiet med at arbejde i ældreplejen.

Så kommer vi frem til endnu et skelsættende år - 2002. Her mødte Christina Lars, som læste medicin, og to år efter blev de gift, og fik i 2005 sønnen Elias, og allerede et år efter fulgte datteren Silje. Så gik der lige nogle år inden der kom endnu et barn. I 2011 blev Silas født.

Der blev ikke ruttet med pengene hos det unge ægtepar. To børn og begge studerende, men de klarede sig trods alt, men efter standarderne var de fattige - så fattige at familien modtog julehjælp et år.

- Jeg havde egentlig ikke tænkt på at vi var fattige. Vi klarede os jo, men nu kan jeg da godt se, at vi ikke havde meget at gøre godt med, siger Christina.

I 2009 døde Christinas kusine i Norge, og derfor besluttede familien at flytte til Norge for at støtte den norske del af familien, og for at Christina kunne lære sine norske slægtninge bedre at kende.

Her fik hun job som journalist og senere som leder af et flygtningecenter, mens Lars arbejdede som læge. I Norge var Christina meget engageret i lokalsamfundet. Hun var bl.a. med i handicaprådet, borgerforeningen og kulturrådet.

Jeg har altid vidst at jeg var Socialdemokrat

Men i 2015 var det tid at vende tilbage til Danmark. Både Lars og Christina fik arbejde i Region Sjælland. Lars som læge og Christina som specialkonsulent indenfor patientkommunikation.

Ved hjemkosten havde de regnet med at de skulle bo i Køge, men en kollega gjorde opmærksom på Haslev. Og sådan blev det. Parret købte hus på P.C. Davidsens Vej, hvor de stadig bor.

Christina har altid interesseret sig for politik - ikke mindst for hvordan vi behandler vores svageste og mest udsatte borgere - unge som gamle - men hun var ikke medlem af et parti.

- Jeg har altid vidst at jeg var Socialdemokrat, og da vi flyttede til Haslev mødte jeg Jens Hvidemose (partiformanden/red.) gennem fodbold klubben - og så blev jeg medlem, fortæller Christina Birkemose.

Det var i 2015 og ved kommunalvalget i 2017 stillede hun op til byrådet, og blev valgt. Og nu er hun så valgt som Socialdemokratiets borgmesterkandidat, ved det valg der kommer om to år - så hvem ved, måske kan artiklens overskrift blive til virkelighed...