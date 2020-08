Jeanette Hampen og lille Hailey glæder sig til at lære en helt masse børn og deres forældre at kende

Tumlenærvær - nyt tilbud til forældre med småbørn

Karise: Et helt nyt koncept ser dagens lys lørdag den 29. august på Bredgade 52C i Karise. Her åbner Jeanette Hampen ,,Tumlenærvær" - et ,,værested" med masser af tilbud til småbørnsfamilier.

Man har ikke før set noget lignende her på egnen, så ideen har Jeanette hentet i København. I Tumlenærvær kan man dumpe ind og hygge sig med andre forældre og børn. Man kan lege med børnene, og børnene kan lege sammen, mens mor og far hygger sig i cafeen, hvor der bydes på kaffe og kolde drikke og sandwich.

Det koster 35 kr. for første barn og 20 kr. for efterfølgende børn at komme i Tumlenærvær, mens det er gratis for deres forældre. Der er åbent fra kl. 9 til 15 mandag til torsdag og 11 til 15 om fredagen.