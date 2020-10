Tør du tage til Haslev på fredag mellem 17.30 og 19.30?

Igen i år kommer Dragerytterne for at skabe uhygge i Haslevs gader til Halloween. I år kan man se frem til et nyt spændende hold af monstre, heriblandt en ny monstrøs varulv! Er du modig nok til at konfrontere disse monstre og stå ansigt til ansigt med disse glubske og farlige skabninger - så kan du finde dem vandrende rundt på Jernbanegade i Haslev mellem klokken 17.30 og 19.30 nu på fredag.