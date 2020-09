To nye medarbejdere i Fashion Care

Endnu et nyt ansigt kan man møde i Fashion Care, nemlig Cille Lysholm. Altså samme efternavn som indehaveren Camilla - og de er da også søskende. Mens det to frisører klarer håret, kan Cille hjælpe med neglene. Hun er nemlig under uddannelse i Shellac - et negleprodukt der ikke får ridser og som holder meget længe.

Selv om Camilla har haft meget travlt, har hun givet sig tid til at blive uddannet PMU hos Art by Nikka. De tre bogstaver står for Permanent Make Up, og handler om at man kan få tatoveret øjenbrynene. Camilla fortæller at der ikke er tale om tatoveringer som dem man kan få andre steder på kroppen. Når der handler om PMU er det en nænsom form for tatovering, der forsvinder efter et års tid.