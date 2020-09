Helena Aaris Larsen har den 1. oktober haft The Dreams Hundesalon i 10 år

The Dreams Hundesalon fejrer 10 års jubilæum

Haslev-Faxe Posten - 30. september 2020

Faxe: Selv om Helena Aaris Larsen kun er 29 år gammel, kan hun allerede nu fejre 10 års jubilæum som selvstændig hundefrisør.

Hun var kun 19 år gammel, da hun blev færdig med sin uddannelse og lige så snart eksamensbeviset var i hus, åbnede hun klinik på Guldagervej i Faxe.

Den første tid var ikke nem, fortæller Helena. Der var perioder hvor hun kun havde en enkelt hund i klinikken - på en hel dag. Men hun gav ikke op, og stille og roligt kom der flere og flere kunder i The Dreams Hundesalon.

I dag må man således regne med en ventetid på et par måneder, hvis man da ikke sørger for at bestille en ny tid, når man henter sin hund hos Helena efter endt behandling.

Pladsen på Guldagervej blev for trang, så derfor flyttede Helena sin salon til sin privatbolig på Rønnedevej 64 i begyndelsen af året. Her har hun indrettet en meget flot salon, som det ser ud til at hundene kan lide. Den hund hun var i gang med at klippe, da avisen kiggede forbi, virkede i hvert fald til at være særdeles godt tilpas.

I The Dreams Hundesalon kan hundene blive vasket, tørret, børstet, klippet og trimmet - og klipning af negle klarer Helena også. Helena er medlem af LHS, Landsforeningen for Hundesoignering.

De 10 års jubilæum skal naturligvis fejres - så den 1. oktober fra kl. 15 til 18 kommer der en flot Veteranpølsevogn og holder ved The Dreams Hundesalon - og her er kunder og venner velkomne til at kigge forbi.