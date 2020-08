Ta' med naturvejlederen på hyggelig skovtur

Her kan man komme med på en lille tur gennem både den dyrkede og den naturlige skov. Bregentved har i anledning af Naturens Dag givet lov til at man går udenfor hovedstien og bevæger sig ind på både arbejdssporene og den fredede og ellers lukkede del af skoven.

- Vi går først en tur gennem det dyrkede areal, via plane stier og afslutningsvis går vi en tur ind i det vilde, hvor underlaget bliver særdeles varieret. I alt vil turen være ca. 3km og varer halvanden time, fortæller Louise Villumsen.

Skovens kultur- og naturhistorie formidles undervejs og det er vigtigt at tilmelde sig, så man ved at man ikke overstiger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men man behøver ikke at printe billetten, man skal blot sige sit navn når man ankommer.