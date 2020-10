Superbrugsen i Dalby - på førstepladsen igen

Se billedserie Personalet blev fejret med lagkage, da SuperBrugsen Dalby blev nummer et i en kundetilfredshedsundersøgelse hos Coop. Privat foto

Haslev-Faxe Posten - 21. oktober 2020 kl. 09:41 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen

Dalby: Det var en stolt og glad uddeler, Claus Christensen, der tirsdag den 6. oktober fik at vide, at SuperBrugsen Dalby var blevet nummer et i en kundetilfredshedsundersøgelse hos Coop.

Butikken har to gange tidligere, i 2017 og 2018, været nummer et, og fredag den 9. oktober kom en repræsentant for ledelsen og overraskede personalet med lagkage.

Selvom det ikke er første gang, SuperBrugsen Dalby har fået den fine hæder, er uddeler Claus Christensen synlig stolt:

- Kundetilfredshedsundersøgelsen går i store træk ud på, om der er varer på hylderne, hvordan man behandler sine kunder, om priserne passer og om det sidste indtryk, kunderne går ud med. Lidt et sammensurium af det hele. Det er et mega fedt skulderklap at få. I mange år i træk var vi nummer to efter SuperBrugsen i Fensmark, og hver gang har vi bestræbt os på at få rettet de ting, som kunderne efterlyste for, at vi kunne blive nummer et. Det lykkedes så to år i træk, og nu er det så lykkedes igen, fortæller Claus Christensen midt imellem en af sine mange opgaver.

- Nogle af de ting vi har arbejdet med henover årene er, at der ikke skal være for lang kø i butikken, og at man skal huske at kigge kunderne i øjnene, når man taler med dem, tilføjer han.

Scan selv

En af de ting, kunderne har været glade for i den seneste undersøgelse er, at der er kommet scan selv sluse op i forretningen.

Også slagterafdelingen har fået stor ros, men Claus Christensen og personalet hviler ikke på laurbærene og går efter at gentage successen næste gang der er kundetilfredshedsundersøgelse:

- Der er stadig ting vi kan arbejde på, og der vil også ske forskellige tiltag i løbet af det næste stykke tid for at gøre det endnu bedre. Det er først og fremmest personalet, fra de unge til de ældre, som fortjener stor ros for at kunne gøre dette muligt. Egentlig går vi ikke og tænker på, at vi skal gøre det og det for at yde god service. For alle er det en naturlig del af jobbet og det er blevet en kultur hos os. Vi prøver bare at gøre det vi er gode til og gøre det endnu bedre, erklærer Claus Christensen.