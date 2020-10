Se billedserie Else Lefmann har netop udgivet ?Strandvaskeren ved Faxe Ladeplads? men er allerede i gang med en ny bog... Foto: Torkild Svane Kraft

Haslev-Faxe Posten - 28. oktober 2020 kl. 14:08 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Else Lefmann fra Haslev er aktuel med en ny bog - krimien "Strandvaskeren ved Faxe Ladeplads" som er efterfølgeren til ,,Biblioteksmordet i Haslev" der udkom sidste år.

Flere af politiets efterforskere, som man stiftede bekendtskab med i Biblioteksmordet, går igen i den nye bog, men en ny chef er der dog kommet til siden sidst.

Det er to drenge - eller rettere en ung mand og en dreng - der finder strandvaskeren ved Roklubben Viking. Den unge mand er 22-årige Adam, en sød retarderet ung mand, der arbejder i Superbrugsen i Faxe Ladeplads.

Han er blevet gode venner med Felix, en forsømt dreng hvis forældre er tandlæger i Haslev, og mest går op i sig selv frem for i Felix, men på en tur med skolen opdager Felix at hans fars bil holder foran et bordel i Bårse. Hvorfor gør den det, når han nu sagde at han skulle til et møde i København - og er der en sammenhæng med strandvaskeren som Adam og Felix finder? Ja, det må du altså selv finde ud af ved at læse Else Lefmanns nye krimi...

Har skrevet mange bøger

Else Lefmann har gennem årene skrevet rigtig mange bøger. Den første bog var en fagbog. Faktisk en omskrivning af hendes speciale i uddanelsen som cand.pæd. i 1994.

Samme år udgav hun ,,Pigen der gik i et med tapetet" - og herefter fulgte en lang række børnebøger.

Else Lefmanns første voksenbog var den hun har haft sværest ved at skrive. En bog hun faktisk begyndte på ikke mindre end fire gange. Og hvorfor var den så, så svær at skrive? Fordi den handler om hende selv.

Fra Else var 7 til 11 år lå hun fastspændt til en seng først på Frederiksberg Hospital og senere på Kysthospitalet på Refsnæs, fordi hun havde den sjældne hoftesygdom Calvé-Perthes. Det var en forfærdelig tid, fortæller hun.

Sidste år kom så den første krimi fra Else Lefmann. Det var ,,Biblioteksmordet i Haslev" og nu gælder det så ,,Strandvaskeren ved Faxe Ladeplads".

I arbejdsværelset på Kvædevej i Haslev står computeren tændt næsten hele tiden - for Else Lefmann kan slet ikke lade være med at skrive - og lige nu er hun i gang med endnu en bog. Det er i en helt anden genre.

- Det er vel nærmest fantasy. Den er rigtig sjov at skrive, siger Else Lefmann med et stort smil, og fortæller at titlen er ,,Kys corona og ormehuller". Kort fortalt handler den om to personer der i 1956 pludselig kommer til fremtiden - til år 2020.

Else Lefmann er uddannet lærer fra Haslev Seminarium, cand.pæd. fra lærerhøjskolen i Nykøbing Falster og så har hun da også lige taget en uddannelse på Forfatterskolen.

Hun var med til at starte Faxehus Efterskole i Faxe Ladeplads. Her boede hun i et af husene ved efterskolen, og arbejdede fuldtids på efterskolen nogle år, hvorefter det blev halvtids, samtidig med at hun underviste på lærerhøjskolen - og skrev en masse bøger.

Med andre ord har Else Lefmann altid haft fuld fart på tilværelsen - og selv om hun er født i 1941, har hun ikke trappet meget ned. Der er stadig fuld fart på hendes tilværelse.

Bogsignering

,,Strandvaskeren ved Faxe Ladeplads" kan købes hos boghandlere, og lørdag den 7. november kl. 12, kan man møde hende i Boghuset i Faxe.

To uger senere, altså lørdag den 21. november, kan man møde Else Lefmann i Haslev Boghandel fra kl. 11 til 13. Begge steder signerer hun sine bøger.