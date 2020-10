Stort ridestævne i Haslev-Hallerne - på kæpheste...

Se billedserie Melanie, Jessica og mor Britt er klar til at indtage ringen

Haslev-Faxe Posten - 19. oktober 2020 kl. 14:55 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Haslev: Lørdag var der et stort ridestævne i Haslev-Hallerne. Ridestævne i hallen? Jo, den er god nok, for det var ridning på kæpheste det handlede om.

Det var Kæphesten Danmark der afholdt stævnet, og det er en forening der tæller et godt stykke over 300 medlemmer. Stævnet i Haslev var det tredje halloweenstævne foreningen har afholdt på få uger. De første to var i Jylland og på Fyn.

I Haslev-Hallerne startede stævnet med en lille uhyggelig opvisning - for her var deltagerne udklædte. Den ene mere uhyggelig end den anden.

Herefter stod den på dressur og spring - nøjagtig som ved et rigtigt ridestævne, bare lige med den forskel at en levende hest er byttet ud med en kæphest.

Haslev-Faxe Posten fik en snak med de to søstre Melanie på syv år og Jessica på otte. De sad i flotte kostumer og ventede på at de skulle i ringen, først i dressur og senere i spring.

De synes det er rigtig sjovt at være med, og de startede med kæphesteridning i foråret - lige efter coronaen indtog verden.

Ved siden af dem stod deres mor, Britt, og hun begyndte også at tage et kostume på. Et spøgelseskostume. Øøøh, skal du være med, spurgte avisens udsendte sådan lidt skeptisk, for Britt er altså 38 år.

- Ja, det skal jeg da, sagde Britt med et stort grin. Det er skidesjovt at lave en masse sjov og ballade sammen med sine børn, siger Britt.

- Men jeg må da ærligt indrømme, at når jeg fortæller folk at jeg går til kæphesteridning, så kigger de lidt mærkeligt, og spørger om jeg er laver fis med dem - men det gør jeg altså ikke. Og helt ærligt, så er det ikke alle jeg fortæller at jeg går til kæphesteridning, siger Britt og griner. Til daglig er hun pædagogmedhjælper.

Men alle har det sjovt under stævnet, både den lille familie og alle de andre deltagere, selv om det naturligvis også handler om at ,,ride" så fejlfrit som muligt.

Og når man ser børnene, og de voksne, for Britt var ikke den eneste voksne i aktion, i dressur er der egentlig ikke så meget forskel på det eller f.eks. rytmegymnastik.

Foruden dressur blev der kæmpet i spring og freestyle.

Her i området trænes der i gymnastiksalen på Sofiendalskolen hver onsdag kl. 16 til 18.

Du kan finde yderligere oplysninger på facebook under Kæphesten Danmark.

