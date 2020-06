Stationsstuen - Haslev først med nyt flot DSB-koncept

Se billedserie Rie Knudsen ved Stationsstuens spisebord

Haslev-Faxe Posten - 03. juni 2020 kl. 09:09 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: På nogle af DSB's store stationer er der kiosk hvor man kan købe alverdens ting - men hvad gør vi for de små stationer hvor det ikke er muligt rent kommercielt - hverken for DSB eller private?

Det spørgsmål har de stillet sig selv i DSB, for de vil gerne have, at det også er godt at opholde sig på en mindre station. Og så kom DSB til at kigge mod Holland, hvor der er ,,huiskamer" på mindre stationer - og et huiskamer er det vi kalder en dagligstue. Og så havde DSB fundet ud af hvad man skulle gøre for de mindre stationer.

Haslev blev valgt til at blive den første station med en dagligstue, eller Stationsstue, som de kalder det. Jamen, er det ikke bare en ventesal? Hvad nyt er der i det, var der nogle der spurgte om, da avisen skrev om det nye koncept for et stykke tid siden.

Ulrik Harms-Bauer der er Retailchef i DSB, fortæller til Haslev-Faxe Posten, at Stationsstuen naturligvis er en ventesal, men en luksus ventesal, hvor man virkelig forsøger at gøre det hyggeligt for de rejsende. Det er lavet som en rigtig dagligstue.

Og han har fuldstændig ret. Avisen har fået et smugkig i Stationsstuen. Den er virkelig lavet som en dagligstue og den er rigtig hyggelig at opholde sig i. Der er en afdeling med ,,spisebord" os spisestole, og en afdeling med sofa, lænestole og sofabord.

Vil man hellere opholde sig i et mindre lokale kan man gå ind i biblioteket. Et lille lokale ved siden af dagligstuen. Her er der et bord og nogle stole, samt masser af bøger i reolerne, og nogle spil man kan hygge sig med. Dette lokale kan man i øvrigt låne, hvis man skal holde et lille møde.

I Stationsstuen kan man også læse dagens aviser. Stuen abonnerer på Dagbladet, Politiken, Berlingske og Ekstra Bladet.

Man kan også købe billetter i Stationsstuen - sådan rigtige papirbilletter. I mange år har rejsende fra Haslev ellers været henvist til billetautomat, eller køb af billetter via app eller ved at bruge Rejsekortet.

Jeg glæder mig helt vildt

- Men der er altså stadig mange mennesker der ikke har en smartphone og ikke bryder sig om en automat, så derfor gør vi det muligt at man kan købe en rigtig billet i Stationsstuen i Haslev - ligesom i de gode gamle dage, siger Ulrik Harms-Bauer.

Lokal daglig leder

Det er Rie Knudsen der er daglig leder af Stationsstuen. Hun bor i Haslev og havde i mange år Pitstop på Lysholm Allé, og de seneste tre år har hun arbejdet i Imerco i Haslev.

- Men jeg savnede den specielle kontakt man har med kunderne i et sted som Pitstop, og den kontakt håber og tror jeg, at jeg også vil få her i Stationsstuen. Jeg glæder mig helt vildt til vi åbner, siger Rie Knudsen.

Hun fortæller at man, foruden billetter, vil kunne købe frisksmurte sandwich, kager, wieneerbrød, varme og kolde drikke i Stationsstuen. Og dertil kommer pølser, kylingespyd, slik, chokolade, ugeblade og lidt tobak.

Udover Rie er der to yderligere ansatte i Stationsstuen, der vil have åbent fra kl. 6.30 til 18 mandage til torsdage. Fredage er der åbent kl. 6.30 til 20 og lørdage kl. 8 til 15. Søndage og helligdage er der lukket.

Stationsstuen åbner mandag den 8. juni kl. 6.30