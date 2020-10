Starter sæsonen med pølser, sauna og en tur i vandet

- Ikke, at der ikke er blevet hoppet i bølgerne sommeren over, men nu starter den ,,rigtige" vinterbadesæson og det skal fejres, siger Linni Jespersen fra Vinterbadegruppen.

Hele lørdagen, mellem kl. 8.00 til 20.00, kan de badere samles ved vandet ved Roklubben Viking. Det bliver med sauna, pølser på grillen med mere og for de friske også morgenkaffe, the og morgenbrød. Og ikke mindst er der lidt kaffe og kage at hygge sig med omkring bålet.