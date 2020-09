Druerne står flot, men der er endnu et stykke tid før de kan høstes

Smag den lokale vin

Skuderløse: En række vingårde landet over holder Åben Vingård lørdag den 19. september. Som tidligere år er Tuemosegård, Broksøvej 80, med på dagen og holder åbent for besøgende mellem klokken 13.00 og 16.00. Klokken 13.15, 14.15 og 15.15 vil der være rundvisning i vingården, hvorefter der bydes på smagsprøver.

Som vinbonde kan man aldrig helt vide, hvordan næste års høst bliver. Udover de mange timers hårde arbejde med at passe druerne, så er man også afhængig af vind og vejr. Desuden kan druerne også rammes af forskellige sygdomme, der kan give en ringere høst.

- Normalt giver høsten ca 1800 flasker vin. Sidste år blev vi dog ramt af vinskimmel, så selvom vinen blev rigtig god gav 2019-høsten kun 1200 flasker. Til gengæld står druerne i år rigtig flot. Set med en vinbondes øjne har vi haft en perfekt sommer med temperaturer lidt under 25 grader og ikke for meget regn, fortæller Simon Simonsen, der forventer at druehøsten kan starte i uge 41 med de tidlige sorter og slutte i uge 42-44 med de sene sorter.