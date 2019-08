Se billedserie Birthe og Gunnar Møller skabte Skovbogaard

Skovbogaard har skabt trygge rammer i 25 år

Haslev-Faxe Posten - 20. august 2019 kl. 11:14 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tågeskov: På lørdag den 24. august fejrer Opholdsstedet Skovbogaard, der ligger på Tågeskov Overdrev 24, mellem Rønnede og Tappernøje, 25 års jubilæum.

Men faktisk har stedet skabt gode og trygge rammer for børn og unge endnu længere end de 25 år. I 1978 købte Birthe og Gunnar Møller den smukke stråtægte gård, og flyttede ind sammen med deres fire børn og et plejebarn.

Her tilbød de bondegårdsferie for børn der ellers ikke ville komme på ferie, eller børn der havde brug for at komme hjemmefra på en lille ferie i trygge rammer.

Mange kommuner fandt hurtigt ud af at Birthe og Gunnar havde en fantastisk evne til at give børnene det de havde brug for - og så kom flere og flere børn i familiepleje på Skovbogaard. Og for at sikre stedets fremtid, besluttede Birthe og Gunnar for 25 år siden, at etablere Opholdsstedet Skovbogaard som en selvejende institution.

Her fortsatte de som ledere i endnu 12 1/2 år, men fandt så at tiden til at trække sig tilbage nærmede sig, men hvem skulle så være leder af Skovbogaard?

- Det betød virkelig meget for mig, hvem der skulle overtage ledelsen. Jeg ville sikre mig, at det var en person med det helt rigtige menneskesyn. En person med respekt for børnene og deres forældre, fortæller Birthe Møller.

Og den person fandt Birthe og Gunnar, sådan lidt af omveje, nemlig Helle Demsgård, der på daværende tidspunkt var leder af en stor SFO i Præstø.

Egentlig havde hun ikke tænkt sig at hun skulle skifte job. Hun var glad for at være leder af SFO'en, men da Helle først fik sat sig ind i hvad Skovbogaard stod for, så takkede hun ja til jobbet - og nu har hun altså været leder i 12 1/2 år.

Skovbogaard har plads til 10 børn og unge. Dem der bor der nu er i alderen fra 8 til 19 år, men man kan modtage børn og unge fra 6 til 22 år. Børnene kommer fra forskellige kommuner på Sjælland - og, lige nu, også en enkelt kommune på Fyn.

Den ældste der bor på Skovbogaard går på arbejde, mens de øvrige børn går på tre forskellige skoler - og naturligvis, ligesom alle andre børn og unge, til mange forskellige fritidsaktiviteter.

Udover den daglige trummerum med skole og fritidsaktiviteter, tager man på ture og ferier, ligesom i enhver anden familie. Forskellen er bare, at man her er flere der tager af sted - og at børnene og de unge har brug for hjælp og støtte i hverdagen, så de kan bearbejde de problemer de går og slås med.

- Vi støtter børnene i alt hvad der er godt for deres udvikling, nøjagtig ligesom alle andre gør for deres egne børn, siger Helle Demsgård.

Og at børnene, hvoraf mange jo nu er voksne mennesker, der har stiftet familie, også betragter Skovbogaard som deres hjem, kan man se når der inviteres til jule- og sommerfest. Så dukker der masser af ,,gamle børn" op.

- Og har man lige brug for at kigge forbi til en snak på andre tidspunkter, selv om man ikke længere bor her, så er man altid hjertelig velkommen, siger Helle Demsgård.

Og mon ikke også mange af de ,,gamle børn" kigger forbi på jubilæumsdagen den 24. august? De er i hvert fald blevet inviteret. Det samme er naboer, tidligere medarbejdere, pårørende, venner, familie og samarbejdspartnere.

Jubilæumsarrangementet starter kl. 13, hvorefter der er taler af Birthe Møller og bestyrelsesformanden Anita Pedersen. Kl. 14 udlægger Næstved Brand & Redning skum - så det vil nok være en god idé at medbringe skiftetøj...

Kl. 16 kommer en tryllekunstner forbi - og så er der iøvrigt også en pølsevogn på Skovbogaard mellem kl. 13.45 og 16.45.

Læs mere om Skovbogaard på opholdssted-skovbogaard.dk.