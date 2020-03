Se billedserie Lysebarnet og Mørkebarnet - alias Ingeborg Fangel Mo og Julie Riis

Skoleelever udsat for uhyggelig opera

Haslev-Faxe Posten - 04. marts 2020 kl. 13:19 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karise: Tirsdag i sidste uge opførte Musikteatret Saum, der er hjemmehørende i Karise, operaen ,,Mørkebarnet" i Kulturhuset Leopold for elever i 0. til 3. klasse på Karise Skole og Rolloskolen.

Operaen blev opført flere gange, da salen ikke kunne rumme alle eleverne på én gang - og havde den kunnet rumme alle, var oplevelsen nok ikke blevet lige så intens som den blev.

Og intens det var operaen. Tilhørerne sad helt tæt på skuespillerne - og de fulgte virkelig med. De sad mussestille - kiggede og lyttede, men der var jo nok heller ikke mange af dem, der havde overværet en opera før.

De var tydeligvis grebet af historien og de to skuespilleres stemmer - og der er nu noget ganske særligt ved at være tilstede, være tæt på sangerne. Deres stemmer får en helt anden ,,betydning" når det er live.

,,Mørkebarnet" - der bygger på Cecilie Ekens bog af samme navn, er nok Danmarks mest spillede børneopera. Den blev opført første gang i 2012, og var Musikteatret SAUMs første forestilling.

Den handler om de to piger Mørkebarnet og Lysebarnet. Mørkebarnet der er ensom og forladt, og måske også kan være lidt ond - og så er der Lysebarnet. Det gode barn, der elsker sin mor og far, og opfører sig ordentligt.

Og mor og far, de vil kun vide af Lysebarnet. Ikke Mørkebarnet der skal holde sig langt væk. I hvert fald i begyndelsen, for de endte nok med at holde af dem begge - både Mørkebarnet og Lysebarnet.

Efter forestillingen, der af og til er lidt uhyggelig, kunne børnene kommentere og stille spørgsmål. Flere var meget interesseret i at høre, om det var en ægte levende guldfisk, som Mørkebarnet tvang Lysebarnet til at spise - og om det var rigtig gift, Lysebarnet kom til at spise.

Men der var også børn, der sagde, at måske var der slet ikke tale om to børn. Måske var Mørkebarnet og Lysebarnet én og samme person - for vi kan jo alle være både søde og onde. Og se det havde børnene jo fuldstændig ret i.

Teatret blev stiftet af Ingeborg Fangel Mo i 2010, og det er stadig hende der driver teatret. Siden 2016 har Musikteatret Saum holdt til i Karise.

Ingeborg Fangel Mo fortæller, at det er Faxe Kommune, der har sponseret ,,Mørkebarnets" opførelse i Karise, og at kommunen i øvrigt støtter teatret ved at købe flere forestillinger.

- Jeg er utrolig glad for at bo i Faxe Kommune - en kommune der vil give børn og unge nogle gode kulturelle oplevelser, siger Ingeborg Fangel Mo.

Mørkebarnet bliver spillet og sunget af Julie Riis, Ingeborg spiller og synger Lysebarnet, mens Frode Andersen spiller akordeon.

Du kan læs mere om teatret på saum.dk