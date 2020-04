Skelettet et lavet - nu mangler der bare lidt beton...

Skaterbanen i Faxe Ladeplads er udbygget

Faxe Ladeplads: Mens idrætslivet i Faxe Ladeplads Idrætsforening har været sat på stand-by, har en lille gruppe aktive skatere arbejdet på at udbygge skaterparken ved FLI's klubhus.

Skaterne - der er de samme som ad flere omgange, med støtte fra Faxe Kommune, har renoveret og støbt ramper - havde via en fond i København fået et pænt stort beløb at arbejde med.