Skansestien - smuk sti, men pas på nyt stort skred

Undervejs kommer man meget tæt på den høje skrænt, og møder flere steder skred, nye såvel som gamle. Og lige for nylig var der et nyt skred tæt ved Troldhøje. Ved regnvejr kan man frygte at et større stykke skrider ned mod vandet - så pas på, men nyd den smukke tur.