Skal Strandparken åbnes op?

Strandparken kunne gøres mere attraktiv ved at ?åbne den op? mener René Tuekær

Haslev-Faxe Posten - 17. september 2019 kl. 08:12 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Ladeplads: Der er sket meget omkring forskønnelse af Faxe Ladeplads de senere år. Gefionspladsen og den nye strand er blot et par eksempler.

Men byen har jo meget mere at byde på, siger René Tuekær, Borgerlisten (L) og formanden for Plan- og kulturudvalget, samt mangeårigt medlem af ,,Kønnere by" - en gruppe der arbejder for forskønnelse af Faxe Ladeplads.

Og et af de andre steder Faxe Ladeplads har at byde på er Strandparken. Strandparken, vil mange sikkert sige - hvad er det? Og man må da også sige, at dette naturområde er gået lidt i glemmebogen. Men det er et område mellem Strandvejen og stranden, med Faxehus Efterskole til den ene side og Krusebækken til den anden side.

På området ligger der en bålhytte som kan benyttes af alle. Men efterhånden er hele området groet til, så man ikke kan se, at der ligger - eller lå - en park her.

- Jeg kunne godt tænke mig at området bliver ,,åbnet op" - altså at der ryddes op i træer og buske så man kan se ind i området, når man kommer kørende ad Strandvejen, siger René Tuekær - for gøres området mere åbent, tror jeg også flere vil benytte det.

- Jeg ved godt, at man ikke bare lige fælder træer og buske. Det skal tænkes godt igennem, men er det forslag som byens borgere synes om, så kunne det måske være en idé at få en landskabsarkitekt til at udarbejde et forslag, siger René Tuekær.

Og når han nu er i gang med at ,,gentænke" området, så har han endnu en idé, nemlig at gøre et område af stranden mellem Faxehus Efterskole og Krusebækken til hundestrand - altså et område hvor man gerne må have hund med, og lade den bade.