Sammen hver for sig - også på Karise Efterskole

Men tiden står næsten stille og selvom der foregår masser af fjernundervisning, så bliver det jo aldrig det samme. Den daglige kontakt med eleverne er rigtig svær at holde og derfor besluttede efterskolen at alle lærerne tog ud og besøger eleverne.

- Vi har lavet en lille personlig pakke til hver elev der blandt andet indeholder lidt chokolade, et brev og en t-shirt med teksten SAMMEN HVER FOR SIG. Vi savner vores elever helt vildt meget og det er rigtig dejligt lige at sige hej til dem igen, selvfølgelig på afstand, fortæller Cecilie der er lærer på Karise Efterskole.

- Det er klart at det ikke er optimalt, men vi lægger os i selen for at skabe de bedste rammer for vores elever i det daglige. Vores medarbejdere gør det rigtig godt og den digitale fjernundervisning er kommet godt ind under huden på både elever og lærere, fortæller Troels Brandt der er forstander på Karise Efterskole og tilføjer: