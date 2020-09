Rytmekoret Gefion Corona-øver udendørs

- Forårssæsonen sluttede jo temmelig brat, men noget måtte vi jo gøre for at holde sammen på stumperne, fortæller korets leder Charlotte Hjerrild, så derfor har vi nu fire gange øvet udendørs. En gang ved Faxehus Efterskole og tre gange her i Lunden i Faxe Ladeplads.

Her er der god plads, så alle afstandskrav overholdes til punkt og prikke. Faktisk lå der i græsset nogle træpinde der viste hvor hver enkelt skulle stå, så man er helt sikker på ikke at komme til at stå for tæt. Intet er overladt til tilfældighederne.