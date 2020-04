Rosenkilden - en hellig kilde og et mejeri...

Man mente, at vandet fra kilden havde helbredende virkning. Derfor kom mange langvejs fra til kilden for at drikke af det gode vand.

I mange år blev der afholdt kildemarked med mange salgsboder, gøgl og underholdning. I en ældre beskrivelse står, at de syge kom for at blive helbredt og de sunde for at more sig.