Rosenkilde Mejeri - fra grim ælling til smuk svane

Faxe: Der var en gang et mejeri. Rosenkilde Mejeri. Her blev der lavet mælk og ost, men det er mange år siden mejeriet lukkede, og lige siden har det levet en omskiftelig tilværelse.

Gennem årene har der været utallige forsøg på at få liv i det gamle mejeri. Der har været arbejdende værksteder for kunstnere, en it-virksomhed, blomstersalg og forsøg på salg af vand fra den hellige Rosenkilde - for blot at nævne nogle af tingene.