Ronnie - en sand dyrehelt

Haslev-Faxe Posten - 29. oktober 2019 kl. 10:46 Af Torkild Svane Kraft

Faxe: Ni årige Ronnie er en speciel hund. For det første er han en blandingshund der kommer fra Grækenland og for det andet, så hjælper han mennesker med psykiske og motoriske problemer.

Ronnie bor i Faxe sammen med sin ejer, Krista Larsen, der er omsorgsmedarbejder på Kildebo og P86. Kildebo er et rehabiliteringscenter for mennesker der har været udsat for f.eks. en ulykke eller en hjerneblødning, mens P86 er en recovery skole for psykisk syge.

For omkring et år siden fik Krista Larsen en god idé, nemlig at tage Ronnie med på arbejde et par dage om ugen, fordi hun vidste at hunde ofte kan have en positiv effekt på mennesker som er i en vanskelig situation.

- Når vi er sammen med en hund udløses der et stof i hjernen der mindsker smerte og samtidig virker afstressende, fortæller Krista.

Samtidig udarbejdede Krista, sammen med fysio- og ergoterapeuter på stedet, nogle øvelser som hver enkelt kursist på Kildebo kunne udføre sammen med Ronnie.

Haslev-Faxe Posten kiggede indenfor på Kildebo en formiddag, hvor Trine, der bor i Haslev, skulle i gang med øvelser sammen med Ronnie. Trine har haft en hjerneblødning og to blodpropper, og er derfor lam i den ene side af kroppen.

Han gør mig bare så glad

- Han gør bare en så glad, og jeg savnede ham sådan her i sommer hvor Krista holdt ferie. Ja, jeg må jo indrømme at det mest var Ronnie jeg savnede, siger Trine med et stort smil.

Og det var da også tydeligt, at Trine satte stor pris på Ronnie. Og det var gengældt, for Ronnie vidste helt sikkert, at når Trine var i gang med øvelserne, så betød det samtidig noget godt for ham.

En af Trines opgaver var at gemme godbidder i forskellige genstande der var syet på et tæppe. Genstandene skulle lukkes på hver sin måde. Nogle skulle foldes, andre lukkes med en trykknap og andre igen med bånd - og når det var gjort, skulle Ronnie se om han kunne åbne genstandene og få sin belønning - godbidden.

Ronnie løste opgaven perfekt, og bagefter skulle Trine børste ham. Det er der flere gode formål med. Ronnie nyder behandlingen, Trine nyder at børste ham - og så lærer hun samtidig at bruge sine hænder. Altså alt i alt en win-win situation.

Lige neden under Kildebo ligger P86, der er for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Også her kommer Ronnie på besøg - ikke for at der skal udføres opgaver, men fordi hans blotte tilstedeværelse har en gavnlig virkning på stedets kursister.

Ronnie er altid glad og tillidsfuld, og det er nu en gang rigtig dejligt at have en hund man kan ,,snakke" med og kæle med. Det giver livsglæde.

Ronnie har været nomineret til Agria Dyreforsikrings pris ,,Danmarks Dyrehelt 2019" - men han gik desværre ikke videre i konkurrencen, hvis endelige vinder kåres inden for kort tid.

- Men det gør nu ikke så meget, siger Krista Larsen. Det vigtigste har været at gøre opmærksom på alle de gevinster der er ved at tilknytte en hund til steder som Kildebo og P86.

Og så fortæller hun, at man i bl.a. Norge bruger hunde rigtig meget på steder som Kildebo - men også hos f.eks. tandlæger. Det har nemlig vist sig at lider man af tandlægeskræk, så hjælper det utroligt meget, hvis der er en hund tilstede når man sætter sig i torturstolen - undskyld, tandlægestolen.