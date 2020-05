Se billedserie Øveaften gruppevis og med afstand Foto: BRUNO ANDERSEN

Send til din ven. X Artiklen: Rønnede Kro hjælper Coronaramt orkester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rønnede Kro hjælper Coronaramt orkester

Haslev-Faxe Posten - 13. maj 2020 kl. 10:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Blæserne kan nu øve sig med afstand.

Som mange andre brugere af kommunale lokaler har Faxe Blæserne manglet et sted at øve sig de seneste to måneder. På grund af corona-krisen har orkestret ikke kunne benytte Rolloskolen, hvor det ellers holder til.

Men nu er Mindeværdig Rønnede Kro kommet det nødlidende orkester til undsætning og velvilligt stillet et lokale til rådighed, hvor blæserne har mulighed for at øve med afstand.

- Det er vi meget taknemmelige for, siger orkestrets formand, Bodil Holme. Vi spillede for nylig for nogle af dem, der har det rigtig hårdt i øjeblikket, nemlig beboerne på kommunens plejecentre. Det vil vi meget gerne gøre igen, hvis nogen spørger, men det er svært at tilbyde, når vi ikke har nogle steder at øve os. Vi spurgte derfor Rønnede Kro om de kunne hjælpe, og de var straks meget velvillige til at låne os et lokale, siger Bodil Holme.

Lokalet er så stort at blæserne ikke får noget problem med at holde tilstrækkelig afstand til hinanden. Da der kun må samles ti personer, har orkestret måttet dele sig op i to grupper, således at der er otte musikere og en dirigent i hver gruppe. Grupperne øver så skiftevis i de kommende uger. Orkestret har desuden selv opstillet en række skrappe krav så alle forsigtighedsregler overholdes.

- Det betyder rigtig meget, at vi kan komme til at øve igen, siger orkestrets dirigent, Miguel Vandborg. For at opretholde det musikalske niveau er det vigtigt at spille sammen regelmæssigt. Og så er det også vigtigt for sammenholdet i orkestret.

Faxe Blæserne har tidligere haft et samarbejde med Rønnede kro. Da orkestret sidste efterår præsenterede den nye ,,Faxe March", foregik det ved en koncert på Rønnede Kro.