Det er op til bilisterne, hvor mange penge Rønnede Golf Klub får gennem aftalen med OK. Det afhænger nemlig af, hvor mange liter brændstof der tankes

Rønnede Golfklub indgår sponsoraftale med OK

Haslev-Faxe Posten - 27. maj 2020 kl. 13:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rønnede: Golfklubben har netop indgået sponsoraftale med OK. Pengene skal gå til en golfbil, som særligt kommer de gangbesværede golfspillere til gode.

- At komme ud og få rørt sig betyder utrolig meget for helbredet og livsværdien. Vi ønsker os, at alle skal kunne komme ud og spille golf.

Sådan siger formand for Rønnede Golf Klub, Jørgen Petersen, og derfor glæder han sig over, at golfklubben nu har indgået en sponsoraftale med OK. Pengene skal nemlig bruges som et tilskud til en golfbil, så klubben kan udvide antallet af biler og dermed gøre det nemmere for eksempelvis gangbesværede at spille golf på den kuperede bane.

Aftalen er simpel. Man kan støtte klubben med fem øre for hver liter, der tankes hos OK. Det koster ikke ekstra at tanke, da det er OK og selskabets forhandlere, som betaler støtten. Man skal bare melde sit OK Benzinkort til Rønnede Golfklubs sponsoraftale, så gives støtten, uanset om betalingen sker med benzinkortet, betalingskort eller i Tank & Betal-appen.

Klubben får fem øre ekstra for den samme liter, hvis den lokale bilist køber el hos OK. Og yderligere fem øre pr. liter, hvis man også har mobiltelefoni hos OK. På den måde kan man støtte golfspillerne med i alt 15 øre, hver gang man tanker en enkelt liter.

OK har i mange år støttet foreninger lige fra sportsklubber til spejdere og mange andre, som tager ansvar og gør en forskel i nærmiljøet. OK støtter det danske foreningsliv, fordi virksomhedens tankstationer mange steder spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet. Derfor er det naturligt for OK at støtte den frivillige indsats og sammenholdet.

- Lige nu har flere end 1.800 forskellige foreninger over hele landet en sponsoraftale med OK. Sponsorkronerne bliver omsat til mange gode projekter og initiativer og er med til at gøre en forskel og løfte det store arbejde, som mange ildsjæle udfører i lokalsamfundet, siger Steffen Toft Spiele, CSR-ansvarlig i OK.

CSR er et forholdsvis nyt begreb. Det står for Corporate Social Responsibility - altså en virksomheds sociale ansvar.