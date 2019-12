Se billedserie Jesper Olsen pakker Virksomhedsprisen ud

Send til din ven. X Artiklen: Rema1000 i Haslev modtog Virksomhedsprisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rema1000 i Haslev modtog Virksomhedsprisen

Haslev-Faxe Posten - 04. december 2019 kl. 10:13 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomhedspris: Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker, og jeg synes det er dejligt at se når mennesker lykkes. Det giver noget ekstra i hverdagen.

Sådan sagde købmand Jesper Olsen, Rema1000 i Haslev, da avisen spurgte ham hvorfor han altid har mange mennesker, langtidsledige, kronisk syge og sårbare, i beskæftigelse i sin virksomhed, og hans var viser tydeligt, at han har fortjent den pris som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Faxe Kommune har indstiftet i år.

- I fremstår som en virksomhed med stor forståelse og rummelighed for den enkeltes arbejdsevne, udfordringer og behov. I udmærker jer ved at være åbne overfor at tage imod ledige, uanset hvor langt fra arbejdsmarkedet de er - også selvom ansættelsen måske kun er på få timer, sagde formanden for udvalget, Bente Abrahamsen, blandt andet, da hun overrakte Virksomhedsprisen til Jesper Olsen og Rema1000 i Haslev.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalg vil med den nye pris sætte fokus på de lokale virksomheder, der gør en særlig indsats i deres arbejde ved at omskole og opkvalificere ledige - altså borgere som foretager et karriereskifte og har brug for nye kompetencer.

Udvalget ønsker også at der sættes fokus på virksomheder, der bidrager til at løfte den fælles opgave, vi står over for, når det kommer til at sikre god, kvalificeret arbejdskraft til Faxe Kommunes lokale virksomheder.

Jesper Olsen fortalte Haslev-Faxe Posten, at netop en virksomhed som Rema1000, har mange forskelligartede opgaver, hvorfor man har gode muligheder for at beskæftige de medborgere, der ellers har svært ved at finde beskæftigelse.

- Der skal sættes varer på hylderne, der skal ryddes op, der skal gøres rent, kasserne skal bemandes osv., så vi har mange forskellige opgaver. Opgaver der gør, at vi har gode muligheder for at finde opgaver der passer til hver enkelt medarbejder, uanset evner og muligheder, siger Jesper Olsen.

Som et synligt bevis på at Rema1000 i Haslev blev den første modtager af Virksomhedsprisen, modtog Jesper Olsen en flot glasmosaik lavet af Haslev-kunstneren Mette Enøe.

Værket viser et træ, hvis grene symboliserer de muligheder virksomheden, og hver enkelt medarbejder, har. En ugle sidder på en af grenene - et symbol på klogskab. Virksomhedens og medarbejdernes klogskab...

Efter prisoverrækkelsen kunne man sætte tænderne i en anden form for pris - en lagkage - og dertil kaffe og alkoholfrie bobler.