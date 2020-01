Se billedserie Scene fra teaterstykket - foto: Waldemarsbo Efterskole

Rekord: 42.000 fra Waldemarsbo Efterskole til Danmarks Indsamling

Haslev-Faxe Posten - 31. januar 2020 kl. 13:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Ladeplads: Waldemarsbo Efterskole slår igen i år personlig rekord. Skolen har samlet over 42.000,- kr. ind til Danmarks Indsamling.

- Jeg er rigtig stolt af den store indsats, som både elever og ansatte har leveret i løbet af emneugerne samt til arrangementet i lørdags. Waldemarsbo har deltaget i Danmarks Indsamling siden 2009, hvor eleverne dengang spiste grød i en hel uge. Besparelsen af den daglige middagsmad gik så til Danmarks Indsamling. Så det må være blevet til en del penge, som vi har samlet i løbet af disse år, udtaler forstander Tine Engell Kjøller.

De har også noget at være stolte over på Waldemarsbo. De har nemlig i år indsamlet over 42.000,- kr. Det har de bl.a. gjort ved at afholde en støttekoncert med duoen Twiins, hvor lokalbefolkningen og andre interesserede kunne deltage.

Entréindtægterne samt salget af kaffe og kage gik til Danmarks Indsamling. Twiins, der består af Kurt og John Poulsen, donerede deres en time lange koncert til formålet.

Da Twiins vidste, at en af eleverne på Waldemarsbo havde en dejlig Elvisstemme, blev han tilbudt at synge ,,Can't Help Falling In Love" sammen med Twiins.

Det var jeg jo slet ikke forberedt på. Men jeg synes det var en super oplevelse.

- Det kom lidt bag på mig, at de ville have mig med op på scenen. Det var jeg jo slet ikke forberedt på. Men jeg synes det var en super oplevelse. Det er bare rigtig dejligt, at vi her på skolen kan holde sådan et arrangement, der både indeholder god musik og samtidig har et godt formål, fortæller Oskar Pagh.

Udover skolens elever og ansatte kom der omkring 30 personer, hvoraf de fleste var fra nærområdet.

I hele januar måned har skolen arbejdet med Danmarks Indsamling. Der er blevet fortalt om det at være et barn på flugt, og også mere generelt om det, som de mange hjælpeorganisationer yder af hjælp rundt om i verden.

Så har elever og lærere helt konkret fundet løsninger på, hvordan skolen kunne få indsamlet penge. Her har eleverne har bl.a. doneret deres pantflasker. I deres linjefag har de enten produceret ting eller gjort ting, som kunne bidrage til indsamlingen. Idrætslinjen har afholdt et sponsorcykelløb.

Medielinjen har lavet en indsamlingsvideo og Teaterlinjen har selv skrevet et lille teaterstykke, som sætter fokus på netop emnet ,,Børn på flugt", som er temaet for Danmarks Indsamling i år har. Resten af linjefagene har produceret forskellige ting til et stort forældrearrangement, hvor forældrene kunne købe og byde på de forskellige produkter.

Der blev bl.a. solgt køleskabsmagneter, træ-rensdyr, foderkugler, fødselsdagskort, planter fra vores drivhus, lækker mad og dejlige kager fra vores dygtige køkken. Der blev også afholdt en auktion, konkurrencer og et lille loppemarked. Der var masser af muligheder for at bruge penge, og dermed støtte det gode formål.

Teater indledte forældrearrangementet med at vise deres teaterstykke, der både var barsk, humoristisk og rigtig godt spillet.

Skulle man have lyst, så kan både teaterstykket og medielinjens støttefilm ses på skolens facebookside.