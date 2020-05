Se billedserie Vemmetoftes forpagterbolig ombygges til otte lejligheder. Udvendigt bevares bygningen som den er - for Vemmetofte lægger stor vægt på at deres boliger bevarer deres oprindelige udseende

Prins Carls Vej - ny vej og 8 nye boliger i kommunen

Haslev-Faxe Posten - 06. maj 2020 kl. 10:41 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vemmetofte: Teknik- og Miljøudvalget har givet tilladelse til at et stykke vej i Vemmetofte får lov til at skifte navn fra Ny Strandskov til Prins Carls Vej. Det drejer sig om den del af vejen der går fra Vemmetoftevej til Mørkhusvej, mens resten af Ny Strandskov bevarer sit oprindelige navn.

Det var Vemmetofte Kloster der søgte om tilladelse til navneskiftet. Klosteret skal nemlig i gang med at ombygge den tidligere forpagterbolig til otte moderne lejligheder, og skulle man bibeholde vejnavnet Ny Strandskov, måtte campingpladsen skifte vejnummer, og det er ikke hensigtsmæssigt.

- Vi syntes det var vigtigt at Vemmetofte Camping bibeholdt såvel vejnavn som nummer, hvorfor vi tænkte at det lille vejstykke mellem Vemmetoftevej og Mørkhusvej skulle have et nyt navn, fortæller direktør og skovrider på Vemmetofte, Leif Madsen, og fortsætter:

- Og så ville vi gerne ære Prins Carl. Når man taler om Vemmetofte Kloster er det oftes Prinsesse Sophie Hedevig der fremhæves, fordi det var hende der lavede planerne for oprettelsen af Vemmetofte adelige Jomfrukloster, men det er faktisk Prins Carl vi kan takke for hvordan Vemmetofte Kloster ser ud i dag.

Vemmetoftes historie

Vemmetofte kan spores tilbage til den tidligste vikingetid, hvor Wærmund slog sig ned på stedet, og Vemmetofte betyder da også Wærmunds indhegnede plads.

Simple gårde udviklede sig til en hovedgård og i middelalderen var der ringmur, to voldgrave og vindebroer.

Vemmetofte var i adskillige hundrede år en adelsbolig, ejet af medlemmer af landets fornemste slægter. Heraf gennem 250 år Brok-slægten til Gammel Estrup. I 1694 blev herregården købt af Christian V's dronning, Charlotte Amalie. Hun overvejede at oprette et adeligt jomfrukloster på Vemmetofte, men hun døde i 1714, før tanken blev virkeliggjort.

Sønnen, prins Carl, arvede Vemmetofte og Højstrup og påbegyndte straks en ombygning af den da stærkt forsømte herregård. Prins Carl må betragtes som skaberen af det nuværende Vemmetofte. Ikke alene på grund af ombygningen af selve herregården, men også ved at have opført de omgivende bygninger.

I 1721 ophøjede broderen, Frederik IV, sin ,,hustru til venstre hånd", Anna Sophie Reventlow, til dronning. Prins Carl og hans søster Sophie Hedevig viste deres misbilligelse heraf ved at vende ryggen til hoffet i hovedstaden og tage fast ophold i Vemmetofte.

De døde i henholdsvis 1729 og 1735, men forinden havde Sophie Hedevig udarbejdet detaljerede planer for oprettelsen af et adeligt jomfrukloster. Vemmetofte adelige Jomfrukloster blev grundlagt den 10. juni 1735.

I 1976 gik Vemmetofte ind i en ny fase - det var slut med adelige jomfruer, men til gengæld blev stedet indrettet med 20 lejligheder. Beboerne har udover deres lejlighed, adgang til en del af de historiske sale. Man spiser endvidere sammen dagligt. Der er ikke tale om et bofællesskab, men man kommer hinanden mere ved end i almindelige boliger. Der sker derfor en vis udvælgelse af nye beboere.

Nye lejligheder

Forpagtere af Vemmetoftes jorde har tidligere boet i den store forpagterbolig der ligger ud mod det der nu kommer til at hedde Prins Carls Vej, men i mange år har forpagteren ikke boet på stedet.

Derfor besluttede Vemmetofte at den skulle laves om til lejligheder, og da forpagterboligen er meget stor, bliver der tale om ikke mindre end otte lejligheder.

- En udbudsrunde er netop slut, og vi skal nu se på de tilbud der er kommet, og lige så snart vi har besluttet os for hvem der skal stå for renoveringen, går vi i gang, fortæller Leif Madsen.

Udvendigt vil forpagterboligen bevare sit nuværende udseende, men indvendigt er der tale om en total genopbygning, hvorfor man da også regner med at de nye lejligheder først vil stå færdige om et års tid.