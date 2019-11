Borgerlistens forslag blev godt modtaget - på billedet Marianne Ørgaard og René Tuekær

Politisk enighed om optursforslag

Haslev-Faxe Posten - 15. november 2019 kl. 13:31 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmøde: En ekstra vej ind i nærdemokratiet. Et rigtigt optursforslag.

Sådan betegnede Enhedslistens Nadia Bruun Thurø, det forslag som Borgerlisten havde stillet på torsdagens byrådsmøde. Et forslag der gik ud på, at give borgere i kommunen mulighed for at sætte dagsordenen for Faxe Kommune.

- Christiansborg har vedtaget muligheden for at borgere kan stille forslag som Folketinget skal behandle, men egentlig tror jeg mere på at det vil kunne fungere helt lokalt frem for på landsplan. Derfor dette forslag, sagde René Tuekær fra Borgerlisten.

Kort fortalt foreslår Borgerlisten at såfremt man kan få det antal underskrifter på et forslag som der svarer til et mandat i byrådet, så skal byrådet behandle forslaget. Og det vil sige at det vil kræve 791 underskrifter. Måske for meget, mente flere partier. 791 underskrifter er immervæk mange.

René Tuekær forklarede at muligheden for at stille forslag ikke kun skal gives til de stemmeberettigede - altså personer over 18 år. Borgerlisten ønsker at aldersgrænsen skal være 15 år, for også at få de helt unge til at interessere sig for politik - og ikke mindst for at give Ungerådet mulighed for at være endnu mere aktive.

Michael Rosendahl fra Venstre påpegede, at man skal passe på ikke at stikke folk blår i øjnene. Man skal i hvert fald ikke lade forslagsstillerne forstå, at bare man stiller et forslag er det ensbetydende med at det bliver vedtaget.

Og her har han en pointe. I flere kommuner har borgerne mulighed for at stille forslag, men der er kun to eksempler på at disse forslag er blevet vedtaget.

Alle partier så dog positivt på Borgerlistens forslag - som dog ikke blev vedtaget. Men det var nu heller ikke meningen.

Borgerlisten ønskede at forslaget skulle sendes til administrativ behandling i Direktionssekretariatet med henblik på senere vedtagelse - og sådan blev det.