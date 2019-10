Plej parforholdet

- og da kirkens budskab og opgave også er at værne liv og kærlighed, er det naturligt for kirken at bidrage til, at mennesker får inspiration til at pleje parforholdet.

"Krage søger umage" er titlen, når hun stiller skarpt på, at vi og vores mage ind i mellem bliver nogle temmelig umage størrelser. Mette Marie Trankjær er sognepræst på Falster, og er samtidig en skarp og modig iagttager af menneskelivet. Denne aften deler hun en personlig fortælling om at være gift - og om at blive ved med at være det, trods alle odds. Om at opdage at kærlighed ikke er blind men seende. Om det kludetæppe af relationer en familie udgør. Og om store fortællinger, der viser sig at være de bedste parterapeuter. Der vil være tid til samtale undervejs. Aftenen er åben for alle, men fortrinsvis for dem, der er 50 år eller derunder. Men det er ikke afgørende, om man er i et parforhold, og hvilken parforholds- eller familiekonstruktion, man eventuelt hælder til.