Otte sogne inviterer til fælles friluftsgudstjeneste

Vester Egede: Otte sogne inviterer til fælles gudstjeneste ved Vester Egede søndag den 26. juli kl. 11.00.

Det er sognene Alslev, Dalby, Karise, Kongsted, Tureby, Ulse, Vester Egede og Øster Egede, der inviterer til denne gudstjeneste, som afholdes i Vesterlunden bag Vester Egede Kirke - og det er Anne Rydahl der er præst ved gudstjenesten.

Hun fortæller at det vil være en gudstjeneste præget af lovprisning af sommeren og fællesskab, men for at undgå smitte med Corona, vil gudstjenesten være uden nadver.

Deltagerne opfordres til at medbringe et tæppe og mad som man så kan spise sammen med de øvrige deltagere efter gudstjenesten - og menighedsrådet vil sørge for drikkevarer.

Hvis Vor Herre har haft for travlt så han ikke får tid til at sørge for godt vejr, rykker gudstjenesten ind i Vester Egede Kirke.